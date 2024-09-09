منتخبنا الوطني يواجه اليابان بطموح الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬المواجهة‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصين‭ ‬بنتيجة‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

وتتسم‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخبين‭ ‬لاسيما‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬متسلحا‭ ‬بالثقة‭ ‬والإصرار‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الصعبة،‭ ‬والاستعداد‭ ‬بقوة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬المباشرة‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‭ ‬القادم‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬باشر‭ ‬تدريباته‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬أستراليا،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬تدريبين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الماحوز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬البارحة‭ ‬لخوض‭ ‬التدريب‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ (‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭)‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬المثالي‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الحاسمة‭.‬

منتخبنا‭ ‬ينهي‭ ‬تحضيراته‭ ‬للقاء‭ ‬اليابان





أنهى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تدريباته‭ ‬الخاصة‭ ‬استعدادا‭ ‬لملاقاة‭ ‬اليابان‭ ‬وذلك‭ ‬بخوضه‭ ‬التدريب‭ ‬الأساسي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المواجهة‭ (‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬كافة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤهم‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬وهم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬فزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭.‬

وبخصوص‭ ‬اللاعبين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬غابوا‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬وهم‭: ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ ‬فإنهم‭ ‬فعليا‭ ‬خارج‭ ‬القائمة‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أيضا،‭ ‬لاستكمالهم‭ ‬البرنامج‭ ‬التأهيلي‭ ‬والعلاجي‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭.‬

وشهد‭ ‬التدريب‭ ‬حضور‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الالتفاف‭ ‬الكبير‭ ‬حول‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الحاسمة‭.‬

دراغان: أعددنا أنفسنا ونحن جاهزون

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬وتحضيراتنا‭ ‬كانت‭ ‬قصيرة‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وقال‭ ‬فيه‭ ‬دراغان‭: ‬نعلم‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬وأعددنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬للمواجهة‭ ‬ونحن‭ ‬جاهزون‭ ‬لها،‭ ‬وقد‭ ‬لعبنا‭ ‬بأفضل‭ ‬تشكيلة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة،‭ ‬وسوف‭ ‬نلعب‭ ‬بأفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجاهزين‭ ‬اليوم‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود‭: ‬حضور‭ ‬الجمهور‭ ‬الكبير‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬دافعا‭ ‬لنا‭ ‬لنحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬ونحن‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬الإعلامي‭ ‬ونتعامل‭ ‬معه‭ ‬بإيجابية‭.‬





مدرب اليابان:

منتخب البحرين منافس قوي



ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬اليابان‭ ‬هاجيمي‭ ‬مورياسو‭: ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينافس‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬مميزا‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬وكان‭ ‬اللاعبون‭ ‬جاهزون‭ ‬ذهنياً‭.‬

أما‭ ‬اللاعب‭ ‬الياباني‭ ‬واتارو‭ ‬إندو‭ ‬فقال‭: ‬جاهزون‭ ‬للمباراة‭ ‬وقد‭ ‬تدربنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬رغم‭ ‬حرارة‭ ‬الطقس،‭ ‬وسنلعب‭ ‬مباراة‭ ‬هجومية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭.‬