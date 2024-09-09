منتخبنا الوطني يواجه اليابان بطموح الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مواجهة مهمة عندما يستضيف نظيره المنتخب الياباني عند الساعة السابعة مساء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويدخل منتخبنا المواجهة وفي رصيده ثلاث نقاط بعد أن حقق فوزا مهما في الجولة الأولى على حساب المنتخب الأسترالي بهدف دون مقابل، في حين يدخل المنتخب الياباني هو الآخر برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه الساحق على حساب الصين بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل.
وتتسم هذه المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة إلى المنتخبين لاسيما منتخبنا الوطني، الذي يخوض هذه المواجهة على أرضه وبين جماهيره متسلحا بالثقة والإصرار في سبيل الوصول إلى صدارة هذه المجموعة الصعبة، والاستعداد بقوة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشرة إلى المونديال القادم.
وكان منتخبنا الوطني قد باشر تدريباته بعد عودته مباشرة من أستراليا، حيث خاض تدريبين على ملعب النادي الأهلي في الماحوز، قبل أن ينتقل البارحة لخوض التدريب الرئيسي على ملعب المباراة (استاد البحرين الوطني)، من أجل الاستعداد المثالي لخوض هذه المواجهة الحاسمة.
منتخبنا ينهي تحضيراته للقاء اليابان
أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته الخاصة استعدادا لملاقاة اليابان وذلك بخوضه التدريب الأساسي على ملعب المواجهة (استاد البحرين الوطني)، وقد شارك في التدريب كافة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم في القائمة وهم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، فزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، أحمد الشروقي، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم.
وبخصوص اللاعبين الثلاثة الذين غابوا عن المواجهة الأولى وهم: سيد ضياء سعيد، إسماعيل عبداللطيف، أحمد الشروقي فإنهم فعليا خارج القائمة لهذه المواجهة أيضا، لاستكمالهم البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص بهم.
وشهد التدريب حضور محمد عبد اللطيف بن جلال عضو لجنة المنتخبات باتحاد الكرة في تأكيد واضح في الالتفاف الكبير حول اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة.
دراغان: أعددنا أنفسنا ونحن جاهزون
أكد المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن المواجهة أمام اليابان سوف تكون صعبة وتحضيراتنا كانت قصيرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في قاعة الاجتماعات في استاد البحرين الوطني، وقال فيه دراغان: نعلم أننا سنلعب مباراة قوية أمام اليابان، وأعددنا أنفسنا للمواجهة ونحن جاهزون لها، وقد لعبنا بأفضل تشكيلة في المباراة السابقة، وسوف نلعب بأفضل اللاعبين الجاهزين اليوم.
ومن جانبه قال لاعب منتخبنا عبدالوهاب المالود: حضور الجمهور الكبير سوف يكون دافعا لنا لنحقق نتيجة إيجابية، ونحن معتادون على الضغط الإعلامي ونتعامل معه بإيجابية.
مدرب اليابان:
منتخب البحرين منافس قوي
ومن جهته قال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو: أتوقع أن ينافس منتخب البحرين على صدارة المجموعة، وقد قدم أداء مميزا أمام أستراليا، وكان اللاعبون جاهزون ذهنياً.
أما اللاعب الياباني واتارو إندو فقال: جاهزون للمباراة وقد تدربنا بشكل جيد رغم حرارة الطقس، وسنلعب مباراة هجومية في لقاء اليوم.
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