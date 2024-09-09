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لسماع إفادته.. ((الاستئناف)) تأمر باستدعاء والد شاب حرق منزله بسبب المخدرات

9/9/2024 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬باستدعاء‭ ‬والد‭ ‬محكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بحرق‭ ‬منزل،‭ ‬حيث‭ ‬طعن‭ ‬الشاب‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬السجن‭ ‬وقدم‭ ‬دفاعه‭ ‬طلبا‭ ‬للاستماع‭ ‬لوالد‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬البلاغ‭ ‬فأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬باستدعائه‭.‬

ووجّهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬أشعل‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬المنقولات‭ ‬المملوكة‭ ‬لوالده،‭ ‬وكان‭ ‬المبنى‭ ‬مسكونا،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بتعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬رمى‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ "‬شقيقـته‭" ‬بالألفاظ‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬والتي‭ ‬تخدش‭ ‬من‭ ‬شرفها‭. ‬

وكانت‭ ‬شقيقة‭ ‬المتهم‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬45‭ ‬سنة‭ ‬أفادت‭ ‬بأنها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬كانت‭ ‬برفقة‭ ‬والدها‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الشقة‭ ‬وسمعت‭ ‬أصوات‭ ‬تكسير‭ ‬وصراخ‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم،‭ ‬وبعدها‭ ‬حضر‭ ‬المتهم،‭ ‬وكان‭ ‬يقول‭ ‬لهم‭ ‬إنهم‭ ‬سحروه،‭ ‬فردّ‭ ‬عليه‭ ‬والدها‭ ‬بأنها‭ ‬هلوسات‭ ‬بسبب‭ ‬تعاطيه‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭.. ‬حيث‭ ‬ازداد‭ ‬غضب‭ ‬المتهم‭ ‬وقام‭ ‬بالتلفظ‭ ‬عليهما‭ ‬بألفاظ‭ ‬مسيئة‭ ‬وهددهما‭ ‬بأنه‭ ‬سيحرقهما‭ ‬وسيحرق‭ ‬البيت‭ ‬فوقهما‭ ‬ثم‭ ‬انصرف‭ ‬لغرفته،‭ ‬وذكرت‭ ‬أنها‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬انصراف‭ ‬المتهم‭ ‬شمت‭ ‬رائحة‭ ‬دخان‭ ‬فتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬الممر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم،‭ ‬ورأت‭ ‬دخانا‭ ‬كثيفا‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬أسفل‭ ‬الغرفة‭ ‬وعليه‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬الاتصال‭ ‬بالشرطة‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬والدهما‭ ‬بمضمون‭ ‬ما‭ ‬شهدت‭ ‬به‭ ‬ابنته،‭ ‬وأضاف‭: ‬فور‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم‭ ‬ارتفعت‭ ‬النيران‭ ‬ثم‭ ‬نزل‭ ‬إلى‭ ‬الأسفل،‭ ‬كما‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬المنقولات‭ ‬التي‭ ‬احترقت‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بشرائها‭ ‬لتأثيث‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم،‭ ‬وثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقرير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بأن‭ ‬الحريق‭ ‬مفتعل‭.‬

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