لسماع إفادته.. ((الاستئناف)) تأمر باستدعاء والد شاب حرق منزله بسبب المخدرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية باستدعاء والد محكوم بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بحرق منزل، حيث طعن الشاب على حكم السجن وقدم دفاعه طلبا للاستماع لوالد المتهم الذي قدم البلاغ فأمرت المحكمة باستدعائه.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 15 يوليو 2023 أشعل حريقا في المنقولات المملوكة لوالده، وكان المبنى مسكونا، وكان ذلك بتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنه رمى المجني عليها "شقيقـته" بالألفاظ المبينة في الأوراق والتي تخدش من شرفها.
وكانت شقيقة المتهم التي تبلغ من العمر 45 سنة أفادت بأنها في يوم الواقعة كانت برفقة والدها في صالة الشقة وسمعت أصوات تكسير وصراخ تصدر من غرفة المتهم، وبعدها حضر المتهم، وكان يقول لهم إنهم سحروه، فردّ عليه والدها بأنها هلوسات بسبب تعاطيه المواد المخدرة.. حيث ازداد غضب المتهم وقام بالتلفظ عليهما بألفاظ مسيئة وهددهما بأنه سيحرقهما وسيحرق البيت فوقهما ثم انصرف لغرفته، وذكرت أنها بعد نصف ساعة من انصراف المتهم شمت رائحة دخان فتوجهت إلى الممر الذي يؤدي إلى غرفة المتهم، ورأت دخانا كثيفا يخرج من أسفل الغرفة وعليه طلبت من والدها الاتصال بالشرطة.
كما شهد والدهما بمضمون ما شهدت به ابنته، وأضاف: فور فتح باب غرفة المتهم ارتفعت النيران ثم نزل إلى الأسفل، كما بين أن المنقولات التي احترقت هو من قام بشرائها لتأثيث غرفة المتهم، وثبت من خلال تقرير الدفاع المدني بأن الحريق مفتعل.
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