إصابة شاب اصطدم بسيارته في السياج الحديدي بإصابات متفرقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تعرض‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬عندما‭ ‬اصطدمت‭ ‬سيارته‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭) ‬على‭ ‬شارع‭ ‬البديع‭.‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬والنصف‭ ‬عصرا‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬البديع،‭ ‬وفجأة‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬مساره‭ ‬سيارة‭ ‬اخرى‭ ‬أفقدته‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬فاصطدم‭ ‬بالسياج‭ ‬الحديدي‭. ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬اصابته‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬بواسطة‭ ‬الاسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭ ‬وتضررت‭ ‬السيارة‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭.‬

وقد‭ ‬حضرت‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬سيارة‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬ازاحة‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسبابه‭.‬