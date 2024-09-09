إصابة شاب اصطدم بسيارته في السياج الحديدي بإصابات متفرقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب عبدالأمير السلاطنة:
تعرض شاب بحريني لإصابات متفرقة عندما اصطدمت سيارته بالسياج الحديدي عصر أمس (الاثنين) على شارع البديع.
كان شاب يقود سيارته في الساعة الواحدة والنصف عصرا على شارع البديع، وفجأة دخلت في مساره سيارة اخرى أفقدته السيطرة على عجلة القيادة فاصطدم بالسياج الحديدي. نتج عن ذلك اصابته بإصابات متفرقة تم نقله على أثرها بواسطة الاسعاف الوطني الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتضررت السيارة بتلفيات كبيرة.
وقد حضرت فور وقوع الحادث سيارة شرطة المرور وتم ازاحة السيارة من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه.
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