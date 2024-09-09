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خسائر المراهنات تقود آسيويا إلى قتل آخر عمدا

9/9/2024 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دفعت‭ ‬خسارة‭ ‬مراهن‭ ‬باكستاني‭ ‬لأمواله‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬هندي‭ ‬الجنسية‭ ‬يدير‭ ‬حسابات‭ ‬المراهنات،‭ ‬حيث‭ ‬ترصد‭ ‬له‭ ‬وتوجه‭ ‬إليه‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬وقيده‭ ‬بأسلاك‭ ‬كهربائية‭ ‬كاتما‭ ‬أنفاسه‭ ‬بقطعة‭ ‬قماش‭ ‬حتى‭ ‬لفظ‭ ‬أنفاسه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬لحسابات‭ ‬البنفت‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬بهدف‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أمواله‭.‬

وكان‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لتصليح‭ ‬جهاز‭ ‬كهربائي‭ ‬لديه،‭ ‬وبعد‭ ‬وصوله‭ ‬فوجئ‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬ملقى‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ولفظ‭ ‬أنفاسه،‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬لطلب‭ ‬النجدة،‭ ‬وبعدها‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مقتله‭.‬

حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالتعرف‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬حسابات‭ ‬للمرهنات،‭ ‬إذ‭ ‬أدمن‭ ‬المتهم‭ ‬الدخول‭ ‬بتلك‭ ‬المراهنات،‭ ‬وخسر‭ ‬أمواله‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬متقاربة‭ ‬فحمّل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬خسارته‭ ‬وعقد‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬قتله‭ ‬وسرقته،‭ ‬حتى‭ ‬ترصد‭ ‬له‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬628‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬حسابته‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قتله‭.‬

فيما‭ ‬شهد‭ ‬شاهد‭ ‬آخر‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يعمل‭ ‬مدير‭ ‬حسابات‭ ‬مراهنات،‭ ‬وكان‭ ‬المتهم‭ ‬أحد‭ ‬زبائنه‭ ‬ويتردد‭ ‬عليه‭ ‬ويقوم‭ ‬بإيداع‭ ‬مبالغ‭ ‬شهرية‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬دينارا‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬المراهنات‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬1700‭ ‬دينار‭.‬

فيما‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ (‬هارب‭) ‬أنه‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬أمن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬قتل‭ ‬عمدًا‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬والترصد‭ ‬بأن‭ ‬بيت‭ ‬النية‭ ‬وعقد‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬قتله‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬سكنه‭ ‬قبل‭ ‬الواقعة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬وقام‭ ‬بمراقبته‭ ‬حتى‭ ‬تحين‭ ‬الفرصة‭ ‬بيوم‭ ‬الواقعة‭ ‬وحال‭ ‬وجود‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بمفرده‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬مسكنه‭ ‬وقام‭ ‬بتقييد‭ ‬يديه‭ ‬ورجليه‭ ‬بواسطة‭ ‬اسلاك‭ ‬كهربائية‭ ‬وخنقه‭ ‬بواسطة‭ ‬قطعة‭ ‬قماش‭ ‬حول‭ ‬رقبته‭ ‬قاصدا‭ ‬ازهاق‭ ‬روحه،‭ ‬فأحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بتقرير‭ ‬الصفة‭ ‬التشريحية‭ ‬والتي‭ ‬أودت‭ ‬إلى‭ ‬قتله‭.‬

كما‭ ‬استعمل‭ ‬التوقيع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بهاتفه‭ ‬والرقم‭ ‬الخاص‭ ‬بحساباته‭ ‬البنكية‭ ‬عبر‭ ‬البنفت‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي،‭ ‬وسرق‭ ‬المنقولات‭ ‬والأموال‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬والواقع‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬قيد‭ ‬رجليه‭ ‬وتعدي‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب‭ ‬وعذبه‭ ‬حتى‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬سرقته‭ ‬والفرار‭ ‬بالمسروقات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬توصل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬مملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطريقه‭ ‬احتيالية‭ ‬وتحصل‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬دخل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬بإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬التحويل،‭ ‬كما‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الأصلية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعية‭ ‬مصدرها‭ ‬بأن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬ومشتريات‭ ‬لإخفاء‭ ‬طبيعة‭ ‬الواقعة‭.‬

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