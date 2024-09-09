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تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية بحصوله على 94٫65% من الأصوات

9/9/2024 7:11:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجزائر‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ ‬الأحد‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية‭ ‬بحصده‭ ‬نحو‭ ‬95‭% ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬واتسمت‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سابقتها‭ ‬بمشاركة‭ ‬منخفضة‭. ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬محمد‭ ‬شرفي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬و630‭ ‬ألف‭ ‬صوت‭ ‬مسجّل،‭ ‬حصل‭ ‬تبون‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬و320‭ ‬ألف‭ ‬صوت،‭ ‬أي‭ ‬94‭,‬65‭% ‬من‭ ‬الأصوات‭. ‬

ولم‭ ‬يقدّم‭ ‬شرفي‭ ‬أرقاما‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬المشاركة‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬خلال‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬معدل‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬بلغ‭ ‬48‭% ‬عند‭ ‬غلق‭ ‬مكاتب‭ ‬الاقتراع‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الرهان‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاقتراع،‭ ‬فقد‭ ‬أراد‭ ‬تبون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬رئيسا‭ ‬عاديا‭ ‬دون‭ ‬تشكيك‭ ‬في‭ ‬شرعيته‮»‬‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬رأى‭ ‬حسني‭ ‬عبيدي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والمتوسط‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬

فاز‭ ‬تبون‭ ‬بولايته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019‭ ‬بنسبة‭ ‬58‭% ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬ولكن‭ ‬بمشاركة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬40‭%. ‬وأجري‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬وسط‭ ‬الحراك‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬المنادي‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬وتغيير‭ ‬النظام‭ ‬القائم‭ ‬منذ‭ ‬الاستقلال‭ ‬عن‭ ‬فرنسا‭ ‬عام‭ ‬1962‭. ‬ودعا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬حينذاك‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬الاستحقاق‭. ‬وفي‭ ‬انتخابات‭ ‬2024،‭ ‬نافس‭ ‬تبون‭ ‬مرشحين‭ ‬هما‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬مجتمع‭ ‬السلم‭ ‬الإسلامية‭ ‬عبد‭ ‬العالي‭ ‬حساني‭ ‬شريف‭ (‬57‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مهندس‭ ‬أشغال‭ ‬عمومية،‭ ‬والصحفي‭ ‬السابق‭ ‬يوسف‭ ‬أوشيش‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬رئيس‭ ‬جبهة‭ ‬القوى‭ ‬الاشتراكية‭ ‬وهو‭ ‬أقدم‭ ‬حزب‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬ومعقله‭ ‬منطقة‭ ‬القبائل‭ ‬بوسط‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬قالت‭ ‬مديريات‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية‭ ‬للمرشحين‭ ‬الثلاثة،‭ ‬يوسف‭ ‬اوشيش‭ ‬وعبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬وحساني‭ ‬شريف،‭ ‬‮«‬نبلغ‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بضبابية‭ ‬وتناقض‭ ‬وغموض‭ ‬وتضارب‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬المؤقتة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‮»‬‭. ‬

وعدّد‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬خصوصا‭ ‬‮«‬ضبابية‭ ‬وتناقض‭ ‬الأرقام‭ ‬المعلنة‭ ‬لنسب‭ ‬المشاركة،‭ ‬تناقض‭ ‬الأرقام‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬مع‭ ‬مضمون‭ ‬محاضر‭ ‬فرز‭ ‬وتركيز‭ ‬الأصوات‭ ‬المسلّمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬اللجان‭ ‬الانتخابية‭ ‬البلدية‭ ‬والولائية،‭ ‬غموض‭ ‬بيان‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬المؤقتة‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والذي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬جل‭ ‬المعطيات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يتناولها‭ ‬بيان‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬عليه‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬المهمة،‭ ‬والخلل‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬نسب‭ ‬كل‭ ‬مترشح‮»‬‭.

وقبل‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬البيان،‭ ‬وبمجرد‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج،‭ ‬ندّد‭ ‬أحمد‭ ‬صادوق،‭ ‬مدير‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لحساني‭ ‬شريف،‭ ‬بها‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بـ«المهزلة‮»‬‭ ‬و«العبث‮»‬‭ ‬و«تشويه‭ ‬لصورة‭ ‬البلد‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬تابعنا‭ ‬الإعلان‭ ‬المهزلة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬منذ‭ ‬قليل‭ ‬باستغراب‭ ‬واستهجان‭ ‬كبير‭. ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬المعلنة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬إعلانه‭ ‬أمس‭ ‬خاصة‭ ‬بما‭ ‬تعلق‭ ‬بنسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالمحاضر‭ ‬التي‭ ‬لدينا‮»‬‭. ‬وتساءل‭ ‬‮«‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬بالأصوات‭ ‬الملغاة‭ ‬وهي‭ ‬رقم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج؟‮»‬‭. ‬

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