مصر تستبدل مقاتلات 16-F بمقاتلات ((صينية متطورة)).. الإعـلام الـعـبـري يـتـحـدث عـن الـصـفـقـة المنتظـرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام العبرية فقد قدمت وزارة الدفاع المصرية أول طلبية على الإطلاق لشراء طائرات مقاتلة صينية من الجيل الرابع، مع طلب عدد غير محدد من طائرات J-10C في 19 أغسطس .

ووفق موقع «nziv» الإخباري الإسرائيلي، فإن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع بكين، بعد انضمامها إلى كتلة بريكس في وقت سابق من هذا العام .

وأضاف : « تجعل عملية شراء هذه المقاتلات المتطورة للغاية مصر العميل الثاني للطائرة J-10C بعد باكستان، على الرغم من أن التقارير غير المؤكدة تشير إلى أن السودان المجاور قد توصل إلى اتفاق لشراء الطائرة قبل أحداث العنف في البلاد في أبريل 2024 وتم تأجيل المحادثات بعد هذه الأحداث ».

وأوضح الموقع العبري أن هذه الطائرات المقاتلة تهدف إلى استبدال طائرات F-16 Fighting Falcons الأمريكية القديمة في مصر والتي بدأت في التقاعد .

وأوضح أنه قد ظهرت تكهنات بأن الشراء يهدف إلى أن يكون بديلا للعروض الأمريكية لمصر لشراء حزمة ترقية F-16V لتحديث طائراتها من طراز F-16 ، حيث أكدت مصادر صينية أن J-10C تتمتع بقدرة قتالية أفضل من مقاتلات F-16V وبسعر مماثل .

واستطرد الموقع قائلا : « باستثناء ثلاثة أسراب من الطائرات المقاتلة من طراز ميج 29M التي طلبتها مصر من روسيا في عام 2015 ، فإن جميع الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع المصرية هي من أصل غربي، وينظر إلى شراء طائرات J-10C على أنه نقطة تحول محتملة بالنسبة لمصر ».

وتمتلك القوات الجوية المصرية 200 طائرة من طراز F-16 تشكل العمود الفقري لها .

وأوضح تقرير الموقع العبري أن مصر تسعى لعدم الاعتماد على السلاح الأمريكي تدريجيا، وخاصة أن الولايات المتحدة قد رفضت من قبل بيع أحدث طائرات F-15 للقاهرة في حين أنها وافقت على بيعها لإسرائيل مما أثار غضب المصريين .

ولفت الموقع إلى أنه قد توقف الولايات المتحدة المنحة السنوية التي تبلغ مليارات الدولارات لمصر إذا اشترت طائرات مقاتلة من الصين .

وكان رئيس الجناح الصيني في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 قد أعلن أن الصين ومصر وقعتا اتفاقية لتصدير طائرة مقاتلة صينية إلى مصر، لكنه لم يذكر اسمها .

والمقاتلة J-10C هي طائرة مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع، معروفة بقدراتها المتقدمة في الحرب الإلكترونية ورادار AESA النشط .