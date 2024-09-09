إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق بعد استجوابه في قضية اختلاس أموال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬مفضّلا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬بلال‭ ‬حلاوي،‭ ‬أصدر‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬وجاهية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬استجوابه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬محاميه‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬‮«‬أرجأ‭ ‬التحقيق‭ ‬ليوم‭ ‬الخميس‭ ‬لاستكمال‭ ‬استجواب‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‮»‬‭. ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬جلسة‭ ‬الاستجواب،‭ ‬نقل‭ ‬سلامة‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬إلى‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬لقوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬حيث‭ ‬هو‭ ‬موقوف‭ ‬منذ‭ ‬أيّام،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬موقوفاً‭ ‬رسمياً‭ ‬بمذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬قضائية‮»‬‭ ‬تنهي‭ ‬‮«‬التوقيف‭ ‬الاحتياطي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اتخاذ‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الشبهات‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬سلامة‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬معززة‮»‬‭. ‬

وأوقف‭ ‬سلامة‭ (‬74‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬3‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدّعي‭ ‬عليه‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬القاضي‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بجرائم‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬اختلاس‭ ‬أموال‭ ‬عامة‮»‬‭ ‬و«تزوير‮»‬‭. ‬ووصل‭ ‬سلامة‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬حيث‭ ‬استجوبه‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬الأول‭. ‬وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬جلسة‭ ‬الاستجواب،‭ ‬تجمّع‭ ‬العشرات‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬مرددين‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬حرامي‭ ‬حرامي‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‭ ‬حرامي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬المتظاهر‭ ‬سيمون‭ ‬البراك‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬عاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬لقد‭ ‬خسرت‭ ‬أموالي‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬دعما‭ ‬لقضاء‭ ‬نظيف‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬شكوك‭ ‬كبيرة‭ ‬حول‭ ‬القضاء‭(...)‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يسجن‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬التمييزي‭ ‬القاضي‭ ‬جمال‭ ‬الحجار‭ ‬قد‭ ‬ختم‭ ‬الأربعاء‭ ‬تحقيقاته‭ ‬الأولية‭ ‬مع‭ ‬سلامة‭ ‬و‮«‬أحاله‭ ‬موقوفا‭ ‬على‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬القاضي‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذي‭ ‬ادعى‭ ‬عليه‭ ‬بجرائم‭ (‬اختلاس‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ ‬وتزوير‭ ‬وإثراء‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬وتبييض‭ ‬أموال‭)‬‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬آخر‭. ‬وأودع‭ ‬إبراهيم‭ ‬الملف‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬بلال‭ ‬حلاوي،‭ ‬طالبا‭ ‬استجواب‭ ‬سلامة‭ ‬وإصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬وجاهية‭ ‬في‭ ‬حقه،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭. ‬وهذه‭ ‬القضية‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬الأخرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بسلامة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭. ‬