((نسيج)) تعلن إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬نتائج‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬للشركة‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة‭ (‬2024-2027‭) ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬العادية‭ ‬المنعقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة،‭ ‬مع‭ ‬تعيين‭ ‬4‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬المساهمين،‭ ‬وهم‭: ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬تقي‭ ‬ممثل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬والسيد‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي‭ ‬ممثل‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬والسيد‭ ‬يوسف‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الذوادي‭ ‬ممثل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬طالب‭ ‬ممثل‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭. ‬

وفاز‭ ‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬الستة‭ ‬المتبقية‭ ‬بمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬للشركة‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬السيد،‭ ‬والسيد‭ ‬ميسان‭ ‬فيصل‭ ‬المسقطي،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬بوجيري،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬صفر،‭ ‬والسيد‭ ‬نادر‭ ‬علي‭ ‬القصاب‭.‬

وبمناسبة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد،‭ ‬هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤى‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭. ‬

ووجّه‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬كذلك‭ ‬شكره‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬الشركة،‭ ‬مرحبا‭ ‬بالأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومتمنيا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬

وصرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بان‭ ‬الشركة‭ ‬ستواصل‭ ‬زخم‭ ‬عملياتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الربحية‭ ‬وتحسين‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتحديد‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬وتقوية‭ ‬هوية‭ ‬الشركة،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬بما‭ ‬يملكونه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬متراكمة‭ ‬وسجل‭ ‬حافل‭ ‬بالمنجزات‭ ‬سيكونون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬العزم‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهاراً‭ ‬وتناميا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬بمشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تطرحه‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭.‬