((نسيج)) تعلن إعادة تشكيل مجلس الإدارة للدورة القادمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة نسيج، إحدى رواد التطوير العقاري في مملكة البحرين، إعادة تشكيل مجلس إدارتها للدورة القادمة (2024-2027) برئاسة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، والسيد محمد خليل السيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
جاء ذلك ضمن نتائج إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للشركة للدورة القادمة (2024-2027) على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد مؤخرا في المقر الرئيسي للشركة، مع تعيين 4 أعضاء في مجلس الإدارة من المساهمين، وهم: السيد أحمد عبدالقادر تقي ممثل بنك البحرين والكويت، والسيد سطام سليمان القصيبي ممثل خليجي بنك، والسيد يوسف عبداللطيف الذوادي ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والسيد عبدالله عبدالعزيز طالب ممثل بنك الإسكان.
وفاز في المقاعد الستة المتبقية بمجلس الإدارة الجديد للشركة كل من: الشيخ حمد بن محمد ال خليفة، والسيد محمد خليل السيد، والسيد ميسان فيصل المسقطي، والسيد محمد أحمد بوجيري، والسيد محمد علي صفر، والسيد نادر علي القصاب.
وبمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، هنأ الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة نسيج، أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح بما يخدم أهداف ورؤى الشركة في ريادة قطاع التطوير العقاري على مستوى المملكة.
ووجّه الشيخ حمد كذلك شكره لأعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة على جهودهم وإسهاماتهم الكبيرة في الارتقاء بأداء الشركة، مرحبا بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في الفترة القادمة.
وصرّح الشيخ حمد بان الشركة ستواصل زخم عملياتها لتحقيق أهداف استراتيجيتها الجديدة في تعزيز الربحية وتحسين العمليات التشغيلية وتحديد الفرص الجديدة وتنفيذ المشاريع التطويرية وتقوية هوية الشركة، لافتا الى ان أعضاء مجلس الإدارة الجديد بما يملكونه من خبرات متراكمة وسجل حافل بالمنجزات سيكونون على قدر العزم والتفاني في نقل الشركة إلى نموذج عمل أكثر ازدهاراً وتناميا واسع النطاق في المستقبل المنظور. كما أكد الشيخ حمد التزام الشركة الثابت في الدخول بمشاريع جديدة ضمن مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص من خلال ما تطرحه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من مبادرات برنامج تطوير الأراضي الحكومية بهدف توفير وحدات سكنية في متناول جميع المواطنين.
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