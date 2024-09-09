تواكب توسع احتياجاتها المالية..منصة ((BBK Business)) تقدم حلولا ذكية للشركات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أوضح بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، أن منصة «
BBKBusiness » التي أطلقها البنك مؤخراً تقدم حلولاً ذكية للشركات ورجال الأعمال من حيث تواكب توسّع وتغيّر احتياجاتهم المالية، وتتيح لهم التقدم للحصول على الخدمات المصرفية من البنك من خلال تسهيل عمليه فتح الحسابات التجارية والتقدم على طلب الخدمات مثل
BanKey - المنصة الرقمية البنكية للشركات التجارية، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، وبطاقة الخصم، وخدمات أخرى وذلك من خلال منصة «
BBKBusiness ».
وتُعد هذه المنصة الرقمية للشركات موجهة بشكل خاص لمساندة أصحاب الأعمال والمشاريع، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من خلال تقديم أدوات مالية ورقمية مطورة مصممة خصيصاً لمواكبة نمو أنشطتهم الاقتصادية والتجارية، وتوفير مجموعة واسعة من المزايا التي يمكن لجميع رجال الأعمال والتجار الاستفادة منها.
وفي هذا الصدد، قال نديم الكوهجي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك البحرين والكويت: «التميز في خدمة العملاء تُعتبر من أحد أهم عوامل النجاح لبنك البحرين والكويت، وهذا يتماشى مع التزامنا المتواصل بتعزيز تجربة عملائنا الكرام بشكل مستمر من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية، وتعد « BBK Business » أحد هذه الخدمات النوعية التي تؤكد التزامنا بمنح الأولوية لعملائنا وتعكس ريادتنا في خدمة الزبائن من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات من مختلف الأحجام والأنشطة».
وأضاف السيد الكوهجي: «إن مساندة الشركات على اختلاف أنشطتها وأحجامها في رحلتها نحو النمو والتوسع وتحقيق الأهداف تأتي في صلب اهتمامنا بصفتنا مؤسسة مالية تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه قطاع الشركات، وكوننا الشريك المصرفي الأكثر تقدماً ومرونةً وموثوقيةً في مجال الخدمات المصرفية للشركات. ونأمل من عملائنا الكرام التسجيل في التطبيق والاستفادة من خدمات مصرفية مميزة تدعم جهودهم في توسعة وتنمية أعمالهم».
وتتيح منصة « BBK Business » للشركات فتح الحسابات التجارية البنكية رقمياً، حيث يمكن لأصحاب السجلات التجارية البحرينية سواء كان حال السجل «نشط» أو «نشط دون ترخيص» فتح حساب تجاري في البنك عبر هذه البوابة من خلال تحميل التطبيق عبر متجر Apple أو متجر Google أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك، وإتمام جميع الإجراءات المطلوبة ببساطة وسرعة.
MENAFN09092024000055011008ID1108654519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.