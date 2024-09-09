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تواكب توسع احتياجاتها المالية..منصة ((BBK Business)) تقدم حلولا ذكية للشركات

9/9/2024 7:11:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوضح‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬ BBKBusiness ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬البنك‭ ‬مؤخراً‭ ‬تقدم‭ ‬حلولاً‭ ‬ذكية‭ ‬للشركات‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تواكب‭ ‬توسّع‭ ‬وتغيّر‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المالية،‭ ‬وتتيح‭ ‬لهم‭ ‬التقدم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬عمليه‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات‭ ‬التجارية‭ ‬والتقدم‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الخدمات‭ ‬مثل‭ ‬ BanKey ‭ - ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬البنكية‭ ‬للشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬وطلب‭ ‬إصدار‭ ‬دفاتر‭ ‬الشيكات،‭ ‬وبطاقة‭ ‬الخصم،‭ ‬وخدمات‭ ‬أخرى‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬ BBKBusiness ‮»‬‭.‬

وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬للشركات‭ ‬موجهة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لمساندة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمشاريع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أدوات‭ ‬مالية‭ ‬ورقمية‭ ‬مطورة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لمواكبة‭ ‬نمو‭ ‬أنشطتهم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وتوفير‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لجميع‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والتجار‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬نديم‭ ‬الكوهجي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬التميز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬تُعتبر‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وهذا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬بتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المالية،‭ ‬وتعد‭ ‬‮«‬ BBK ‭ ‬ Business ‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بمنح‭ ‬الأولوية‭ ‬لعملائنا‭ ‬وتعكس‭ ‬ريادتنا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأحجام‭ ‬والأنشطة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬الكوهجي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مساندة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنشطتها‭ ‬وأحجامها‭ ‬في‭ ‬رحلتها‭ ‬نحو‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬اهتمامنا‭ ‬بصفتنا‭ ‬مؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬تلتزم‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات،‭ ‬وكوننا‭ ‬الشريك‭ ‬المصرفي‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدماً‭ ‬ومرونةً‭ ‬وموثوقيةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭. ‬ونأمل‭ ‬من‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مميزة‭ ‬تدعم‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬وتنمية‭ ‬أعمالهم‮»‬‭.‬

وتتيح‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬ BBK ‭ ‬ Business ‮»‬‭ ‬للشركات‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات‭ ‬التجارية‭ ‬البنكية‭ ‬رقمياً،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لأصحاب‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬حال‭ ‬السجل‭ ‬‮«‬نشط‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬نشط‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‮»‬‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬البوابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحميل‭ ‬التطبيق‭ ‬عبر‭ ‬متجر‭ ‬ Apple ‭ ‬أو‭ ‬متجر‭ ‬ Google ‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للبنك،‭ ‬وإتمام‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬ببساطة‭ ‬وسرعة‭.

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