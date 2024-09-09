الـبـنـك الـدولـي: ميناء خليفـة بن سلمان الأكثر كفاءة في العالم للموانئ الصغيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صنف‭ ‬مؤشر‭ ‬أداء‭ ‬موانئ‭ ‬الحاويات‭ ‬العالمي‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الميناء‭ ‬الأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للموانئ‭ ‬الصغيرة،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬الميناء‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬باعتباره‭ ‬الميناء‭ ‬الأكثر‭ ‬تحسنا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيفه‭ ‬عاشر‭ ‬أفضل‭ ‬ميناء‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ووسط‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬لوجستي‭ ‬إقليمي‭.‬

وأكد‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬لتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬سواء‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الحقيقية‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬مناولة‭ ‬البضائع‭ ‬وتفريغ‭ ‬الحاويات‭ ‬وتسليم‭ ‬البضائع‭ ‬للتجار،‭ ‬كذلك‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬وضعناها‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬التعامل‭ ‬لعمليات‭ ‬الميناء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمنصات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إدخالها‭ ‬مؤخرا‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬وقلصت‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬داخل‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬وغيرها‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬للموانئ‭ ‬الصغيرة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‏يعد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬ويشكل‭ ‬الشريان‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬للمملكة؛‭ ‬لأن‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬البحرين‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬الميناء‭.‬