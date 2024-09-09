الـبـنـك الـدولـي: ميناء خليفـة بن سلمان الأكثر كفاءة في العالم للموانئ الصغيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
صنف مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي 2023 الصادر عن البنك الدولي ميناء خليفة بن سلمان الميناء الأكثر كفاءة في العالم للموانئ الصغيرة، إذ حقق الميناء المرتبة الأولى باعتباره الميناء الأكثر تحسنا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم تصنيفه عاشر أفضل ميناء في غرب ووسط وجنوب آسيا، مؤكدا أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز لوجستي إقليمي.
وأكد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في مداخلة لتلفزيون البحرين أن الجهود والتعاون بين جميع الأطراف سواء الحكومية أو القطاع الخاص أسهم في تحقيق المركز الأول على مستوى العالم في هذا المؤشر الدولي، مؤكدا أن الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية العاملة في الميناء أسهمت في سرعة مناولة البضائع وتفريغ الحاويات وتسليم البضائع للتجار، كذلك المبادرات التي وضعناها مع الشركاء في تسهيل التعامل لعمليات الميناء، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية التي تم إدخالها مؤخرا وأسهمت في رفع كفاءة العمليات وقلصت الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات داخل ميناء خليفة بن سلمان. وكل هذه الجهود وغيرها أسهمت في تصنيف ميناء خليفة بن سلمان الأكثر كفاءة على مستوى العالم للموانئ الصغيرة.
وأكد أن ميناء خليفة بن سلمان يعد من المشاريع الحيوية ويشكل الشريان الأساسي في التبادل التجاري للمملكة؛ لأن 90% من تجارة البحرين تمر عبر الميناء.
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