بحث علاقات الصداقة التي تربط البحرين مع البرازيل والهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مع ماورو فييرا، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والبرازيل.
وتم خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، ومسار التعاون الثنائي وسبل تطويره وتنميته في كل المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أمس، مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند.
MENAFN09092024000055011008ID1108654517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.