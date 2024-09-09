بحث علاقات الصداقة التي تربط البحرين مع البرازيل والهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬ومسار‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وسبل‭ ‬تطويره‭ ‬وتنميته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬سوبرامنيام‭ ‬جاي‭ ‬شانكار،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬للحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭. ‬