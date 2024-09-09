وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرازيل الاتحادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وترأس جانب مجلس التعاون الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بينما ترأس جانب جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا وزير الخارجية. وشارك في الاجتماع الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان مسار علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بين مجلس التعاون وجمهورية البرازيل الاتحادية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، واستعراض أوجه تطوير العمل المشترك بين الجانبين على الأصعدة كافة، بما يعود بالخير والنفع على الجانبين. كما تم مناقشة أبرز المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتباحث حول سبل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.
وقد تم التوقيع خلال الاجتماع على مذكرة تفاهم بشأن إجراء مشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية البرازيل الاتحادية. وقد وقعها عن مجلس التعاون رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، والأمين العام لمجلس التعاون، ووقعها عن الجانب البرازيلي معالي وزير الخارجية.
شارك في الاجتماع السفير محمد الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية، القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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