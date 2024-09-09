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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرازيل الاتحادية

9/9/2024 7:11:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وجمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بمدينة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭. ‬‮

وترأس‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬بينما‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬السيد‭ ‬ماورو‭ ‬فييرا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأستاذ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وجمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬وسبل‭ ‬تنميتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬واستعراض‭ ‬أوجه‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬والتباحث‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬‮

وقد‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬إجراء‭ ‬مشاورات‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وجمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭. ‬وقد‭ ‬وقعها‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ووقعها‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬البرازيلي‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬‮

شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬الحيدان‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

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