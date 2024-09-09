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طرح مزايدة حديقة المحرق الكبرى قريبا

9/9/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬مروة‭ ‬أحمد


انطلقت‭ ‬أولى‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بالبسيتين،‭ ‬وتنوّعت‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬الاجتماع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مصيـر‭ ‬سـاحل‭ ‬عراد‭ ‬وملف‭ ‬تعويضات‭ ‬الأمطار‭ ‬وملف‭ ‬ترميم‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭.‬

وبخصوص‭ ‬تحميل‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬الوطني‭ ‬مهمة‭ ‬ترميم‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط،‭ ‬اقترحت‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬دلال‭ ‬المقهوي‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬لترميم‭ ‬البيوت‭ ‬التراثية‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬هو‭ ‬الطرف‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المطالبة‭ ‬بتخصيص‭ ‬هذه‭ ‬الميزانية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬السيئة‭ ‬لبعض‭ ‬هذه‭ ‬البيوت‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مرتع‭ ‬للقوارض‭.‬

ورفع‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬أول‭ ‬توصية‭ ‬أصّر‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مسؤولية‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬خاصة‭ ‬لترميم‭ ‬هذه‭ ‬البيوت‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط،‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مقترح‭ ‬لإعادة‭ ‬ادراج‭ ‬ميزانية‭ ‬لمشروع‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تتبع‭ ‬البلديات‭ ‬وأصبحت‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وأشار‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬ممثل‭ ‬سادسة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ملّحة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬لأهميته‭ ‬البالغة‭ ‬والمنفعة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لأصحاب‭ ‬هذه‭ ‬البيوت‭ ‬بالذات‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬نقاشا‭ ‬مطوّلا‭ ‬حول‭ ‬تعويضات‭ ‬الأمطار،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬بوهزاع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬رفع‭ ‬225‭ ‬طلبًا‭ ‬لتعويض‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تعويض‭ ‬13 % ‭ ‬منهم‭ ‬فقط‭ ‬أي‭ ‬حوالي‭ ‬33‭ ‬طلبًا‭ ‬فقط‭ ‬وحوالي‭ ‬192‭ ‬طلبا‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬أكثريتها‭ ‬بسبب‭ ‬عوازل‭ ‬الأمطار‭.‬

وأجمع‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لم‭ ‬يستثن‭ ‬أحدا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأشغال‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

ودعا‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬ايجاد‭ ‬حلول‭ ‬لمدخل‭ ‬شرق‭ ‬الحد‭ ‬الرئيسي،‭ ‬حيث‭ ‬دعا‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬محمد‭ ‬المقهوي‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬للاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬واحد،‭ ‬وكشف‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬بو‭ ‬هزاع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬ستقوم‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬بفتح‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬مؤقتين‭ ‬لتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المدخل‭ ‬الأول‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬إحالة‭ ‬ملف‭ ‬ميزانية‭ ‬التشجير‭ ‬بمدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬المساعدة‭ ‬للخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬المشتركة‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتكفل‭ ‬المجلس‭ ‬بهذه‭ ‬الميزانية،‭ ‬ودعا‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬البلديات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تتكفل‭ ‬بذلك‭ ‬كونها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬التشجير‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬القلاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬إن‭ ‬البلدية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تشجير‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬والمتنزهات‭ ‬والحدائق‭ ‬الكبرى‭ ‬وتشجير‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬خطاب‭ ‬للتوضيح‭ ‬بشـأن‭ ‬ميزانية‭ ‬التشجير‭.‬

وطرح‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬عضو‭ ‬سابعة‭ ‬المحرق‭ ‬موضوع‭ ‬هدم‭ ‬ساحل‭ ‬عراد‭ ‬الواقع‭ ‬خلف‭ ‬القلعة‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيله‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬فيما‭ ‬اقترح‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬استزراع‭ ‬اشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬المقهوي‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بالاكتفاء‭ ‬بمحمية‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬دوحة‭ ‬عراد‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الساحل‭ ‬متنفس‭ ‬للأهالي‭ ‬ويعتبر‭ ‬واجهة‭ ‬للأهالي،‭ ‬ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬توصية‭ ‬لتصنيف‭ ‬الموقع‭ ‬للتجميل‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موقعا‭ ‬لزراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭.‬

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