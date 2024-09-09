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وزيرة الشباب: طرح 169 برنامجا وأكثر من 5 آلاف فرصة تدريبية

9/9/2024 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬تمكنت‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الاحترافية‭ ‬المتميزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الدراسات‭ ‬الوافية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياجات‭ ‬واقع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وإكسابه‭ ‬كل‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬والتي‭ ‬تؤهله‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭
‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬لجعل‭ ‬الشباب‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭). ‬

وأوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬أظهرته‭ ‬الإحصائيات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المدينة،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬عملت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬عدد‭ ‬البرامج‭ ‬والفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬والعدد‭ ‬المتوقع‭ ‬للمشاركين‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬التسجيل‭ ‬للبرامج‭ ‬وتهافت‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬الوزارة‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬169‭ ‬برنامجاً‭ ‬وزيادة‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬إلى‭ ‬5 , 363‭ ‬فرصة،‭ ‬وقبول‭ ‬3 , 600‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬المحطات‭ ‬الخمس‭ ‬للمدينة‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3 , 000‭ ‬زائر‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

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