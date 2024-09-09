وزيرة الشباب: طرح 169 برنامجا وأكثر من 5 آلاف فرصة تدريبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن مدينة شباب 2030 تمكنت في نسختها الثالثة عشرة من تنفيذ العديد من البرامج الاحترافية المتميزة، وذلك بناءً على الدراسات الوافية التي قامت بها الوزارة لتحديد احتياجات واقع سوق العمل وما يتضمنه من ضرورة لتمكين الشباب وإكسابه كل المهارات التي يحتاجها والتي تؤهله للدخول في سوق العمل،
والتي جاءت نتيجة الشراكة مع صندوق العمل تمكين لجعل الشباب الخيار الأول ومتوافقة مع القيم التي تعمل عليها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا).
وأوضحت وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 حققت في هذا العام إنجازات جديدة وغير مسبوقة من خلال ما أظهرته الإحصائيات التي قامت بها الوزارة بعد نهاية المدينة، وقالت «عملت وزارة شؤون الشباب منذ انطلاقة النسخة الثالثة عشرة على تقدير عدد البرامج والفرص التدريبية والعدد المتوقع للمشاركين ولكن مع بداية التسجيل للبرامج وتهافت الشباب البحريني على المشاركة في المدينة فقد قررت الوزارة رفع عدد البرامج التدريبية لتصل إلى 169 برنامجاً وزيادة الفرص التدريبية إلى 5 , 363 فرصة، وقبول 3 , 600 شاب وشابة في برامج المحطات الخمس للمدينة علاوة على زيارة أكثر من 3 , 000 زائر للاطلاع على برامج المدينة».
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