وزيرة الشباب: طرح 169 برنامجا وأكثر من 5 آلاف فرصة تدريبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬حققت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬أظهرته‭ ‬الإحصائيات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المدينة،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬عملت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقة‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬عدد‭ ‬البرامج‭ ‬والفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬والعدد‭ ‬المتوقع‭ ‬للمشاركين‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬التسجيل‭ ‬للبرامج‭ ‬وتهافت‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬الوزارة‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬169‭ ‬برنامجاً‭ ‬وزيادة‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬إلى‭ ‬5 , 363‭ ‬فرصة،‭ ‬وقبول‭ ‬3 , 600‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬المحطات‭ ‬الخمس‭ ‬للمدينة‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3 , 000‭ ‬زائر‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬