((بن فقيه)).. أكثر من مليار دولار في المشاريع العقارية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تسليم مشروع واتر باي المؤثث من قبل روبرتو كافالي

24‭ ‬مشروعا‭ ‬عقاريا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حرصت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بن‭ ‬فقيه‮»‬‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬إنجازها‭ ‬وتسليمها‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬مرت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬وواجهت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬أبرزها‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بتأخير‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع،‭ ‬فإنها‭ ‬استطاعت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬تذليل‭ ‬الصعاب‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬بقوة‭ ‬وبمشاريع‭ ‬مبتكرة‭.‬

وخلال‭ ‬لقائه‭ ‬بوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بن‭ ‬فقيه‮»‬‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري،‭ ‬فيصل‭ ‬فقيه،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬أسهمت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬واتر‭ ‬باي‭ ‬ريزدنس‮»‬‭ ‬المؤثث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬روبرتو‭ ‬كافالي‮»‬‭ ‬والبدء‭ ‬بتسليمه‭. ‬

وأضاف‭ ‬بن‭ ‬فقيه،‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬لمشاريع‭ ‬خاصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ومشاريع‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬للسنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحوار‭ ‬الآتي‭:‬

بمناسبة‭ ‬إعلان‭ ‬بداية‭ ‬تسليم‭ ‬مشروع‭ ‬واترباي‭ ‬المؤثث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روبرتو‭ ‬كفالي‭ ‬هل‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع؟

‭- ‬واترباي‭ ‬رزيدنس‭ ‬المؤثث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روبيرتو‭ ‬كفالي،‭ ‬هو‭ ‬البرج‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬واترباي،‭ ‬وهو‭ ‬واحة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬مرتكزة‭ ‬على‭ ‬أرقى‭ ‬جزيرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يطل‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬فندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬ومجمع‭ ‬الأفنيوز،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬للقاطن‭ ‬تجربة‭ ‬معيشية‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المنامة‭.‬

يتكون‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬استثماره‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬طوابق‭ ‬سكنية‭ ‬من‭ ‬264‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬تضمنت‭ ‬85‭ ‬شقق‭ ‬ستوديو‭ ‬و123‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬و55‭ ‬غرفتي‭ ‬نوم‭ ‬وسكاي‭ ‬فيلا‭ ‬صممت‭ ‬خصيصا‭ ‬بتصميمات‭ ‬داخلية‭ ‬خلابة‭ ‬مؤثثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصمم‭ ‬العالمي‭ ‬روبيرتو‭ ‬كفالي‭ ‬مع‭ ‬إلهام‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬الحديثة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭.‬

ما‭ ‬تأثير‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬البحرين؟

‭- ‬سيشهد‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬البحريني‭ ‬مستوى‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬والأناقة‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬السكني‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬لمسات‭ ‬أشهر‭ ‬دور‭ ‬الموضة‭ ‬العالمية،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬أول‭ ‬مطور‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يستقطب‭ ‬ماركة‭ ‬إيطالية‭ ‬عالمية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬المحلي‭.‬

هذا‭ ‬ويتيح‭ ‬موقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬أرقى‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬بإطلالات‭ ‬بانورامية‭ ‬على‭ ‬البحر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الترفيهية‭ ‬مثل‭ ‬بركة‭ ‬السباحة‭ ‬والنادي‭ ‬الرياضي‭ ‬وسينما‭ ‬وغرفة‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال‭ ‬واستراحة‭ ‬بجانب‭ ‬خدمات‭ ‬الأمن‭ ‬وكاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬والاستقبال‭ ‬والإرشاد‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والتاكسي‭ ‬المائي‭.‬

ما‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬الشركة‭ ‬لإنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬وكيف‭ ‬تخطتها؟

‭- ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬وفي‭ ‬البحرين‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة،‭ ‬أبرزها‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬2020،‭ ‬حيث‭ ‬توقفت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬لعوامل‭ ‬اقتصادية‭ ‬مختلفة‭ ‬وهي‭ ‬خارج‭ ‬إرادتنا‭.‬

ولكن‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمطورين‭ ‬وشراكتنا‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬نوجه‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬حيث‭ ‬ساعدتنا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬مما‭ ‬حفزت‭ ‬المستثمرين‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونود‭ ‬أيضًا‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الأمان‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬القوانين‭ ‬والإجراءات‭ ‬والرقابة‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬سنتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬مما‭ ‬يعطي‭ ‬للمستثمر‭ ‬الأمان‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تتميز‭ ‬بالفعالية‭ ‬والعدالة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭. ‬

ما‭ ‬إنجازات‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬ومشاريعها‭ ‬الحالية؟

نفذت‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬النوعية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬نست‮»‬‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المبتدئ‭ ‬ليلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬العصرية‭ ‬لبداية‭ ‬حياتهم‭ ‬العملية‭ ‬أو‭ ‬الدراسية،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬دار‮»‬‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬بلاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬ومستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬والكلية‭ ‬الملكية‭ ‬الإيرلندية‭ ‬للجراحين،‭ ‬أيضا‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬سكنية‭ ‬للعائلات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فلل‭ ‬سكنية‭ ‬صممت‭ ‬لتوفير‭ ‬الراحة‭ ‬والسكينة‭ ‬لهم‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬السدرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬هومز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الهملة،‭ ‬وحرصا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭







‬ركزت‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬لذا‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬خاصة‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬عبر‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بيزنس‭ ‬بي‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيف‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مكاتب‭ ‬للشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية،‭ ‬ولأن‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬منارة‭ ‬وتجمُّع‭ ‬لكل‭ ‬الجنسيات‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬للتملك‭ ‬الحر‭ ‬مثل‭ ‬مبنى‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬غراند‮»‬‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بريكر‮»‬‭ ‬أطول‭ ‬مشروع‭ ‬خرساني‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬تريجر‮»‬‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مشروع‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬الجزيرة،‭ ‬ولأن‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬سباقة‭ ‬دائما‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬متفردة‭ ‬والأولى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬البحريني‭ ‬قامت‭ ‬بتوفير‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬بارامونت‭ ‬ريزدنسس‮»‬‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬واترباي‮»‬‭ ‬المؤثث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روبيرتو‭ ‬كفالي،‭ ‬ولتضع‭ ‬بصمتها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬العالم‭ ‬قامت‭ ‬بتطوير‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ليان‮»‬‭ ‬في‭ ‬درة‭ ‬مرينا‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬إذ‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬كونه‭ ‬مشروعا‭ ‬سكنيا‭ ‬وحديقة‭ ‬مائية‭ ‬ترفيهية‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬ليكون‭ ‬الوجهة‭ ‬النموذجية‭ ‬للسياحة‭ ‬العائلية‭ ‬الترفيهية‭..‬

وتقوم‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬باتباع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمستويات‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬العملاء،‭ ‬ولتجاوز‭ ‬طموحاتهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مراحل‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والسرعة‭ ‬والفعالية‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬والأمانة‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬والموضوعية‭.‬

هل‭ ‬تمتلك‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬فروعا‭ ‬في‭ ‬الخليج؟‭ ‬وهل‭ ‬لديكم‭ ‬نية‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬الخليج؟

‭-‬لأن‭ ‬الشركة‭ ‬تسعى‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬عملائها‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬توسع‭ ‬آفاقها‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬مثل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وتحديداً‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬افتتاح‭ ‬مكتبنا‭ ‬الجديد‭ ‬بالرياض‭ ‬برج‭ ‬الجمعية‭ ‬التجاري‭ ‬لخدمة‭ ‬عملائنا‭ ‬وإخواننا‭ ‬السعوديين،‭ ‬ولا‭ ‬يدل‭ ‬هذا‭ ‬التوسع‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يرمز‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بخدمة‭ ‬الأسواق‭ ‬المتنوعة‭ ‬وإثراء‭ ‬المجتمعات‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭.‬

وندرس‭ ‬أيضاً‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬يصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تزخر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وسوق‭ ‬واعد‭.‬

في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬تأثير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الشركة؟

الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬في‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬طبيعة‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أبرز‭ ‬التأثيرات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬الشركات‭ ‬هي‭ ‬شح‭ ‬السيولة،‭ ‬ولكن‭ ‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تعافٍ،‭ ‬ولم‭ ‬نقم‭ ‬بتسريح‭ ‬أي‭ ‬موظف،‭ ‬أيضاً‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الفوائد‭ ‬كانت‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬الشركة‭ ‬حيث‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬المطور‭ ‬توفير‭ ‬السيولة‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المستثمر‭ ‬إذ‭ ‬يكون‭ ‬العائد‭ ‬قليل‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬القرض،‭ ‬لذلك‭ ‬فكرنا‭ ‬أن‭ ‬ندخل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مشاريعنا‭ ‬القادمة‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭.‬

في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬واجهت‭ ‬الشركة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإشاعات‭ ‬والتحديات،‭ ‬كيف‭ ‬تعاملتم‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات؟

‭-‬تعرضت‭ ‬الشركة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬حول‭ ‬تعثر‭ ‬المشاريع‭ ‬وتأخير‭ ‬تسلمها،‭ ‬ولكن‭ ‬حرصنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬عمليين‭ ‬ونجيب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشائعات‭ ‬بإنجازها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬ونحن‭ ‬نقدر‭ ‬تفهم‭ ‬عملائنا‭.‬

لذا‭ ‬تعرب‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لكل‭ ‬عملائها‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬وتفهمهم‭ ‬للظروف‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬ووقوفهم‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬لتتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬ومواصلة‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مشاريعها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬كرائد‭ ‬للتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أيضا‭ ‬شكر‭ ‬خاص‭ ‬لكل‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬عمل‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬ساند‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬تاريخها‭.‬

ما‭ ‬تطلعاتكم‭ ‬ومشاريعكم‭ ‬القادمة‭ ‬والتوجه‭ ‬المستقبلي؟

‭- ‬تسعى‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬عبر‭ ‬جذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬الأجنبية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬مميزة،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬والرفاهية،‭ ‬وهي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬تطويرية‭ ‬جذابة‭ ‬ومميزة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لكل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬عبر‭ ‬دراسة‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬ومتطلبات‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬على‭ ‬حده،‭ ‬لذا‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬بتطوير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬ذكرناها‭ ‬آنفاً،‭ ‬ونتعهد‭ ‬بتسليم‭ ‬جميع‭ ‬المشاريع‭ ‬المتبقية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2025‭.‬

وهناك‭ ‬توجه‭ ‬لطرح‭ ‬أول‭ ‬مشروع‭ ‬عقاري‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وسيخلق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬خاصة‭ ‬وأنه‭ ‬توجه‭ ‬عالمي‭ ‬يدخل‭ ‬تدريجياً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬ويمكن‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬مثل‭ ‬خدمة‭ ‬الأمن‭ ‬واستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وغيرها‭. ‬