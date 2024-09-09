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الاجتماع الخليجي الروسي يندد بالفشل الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

9/9/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬للحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وروسيا‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬تكثيف‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وندد‭ ‬بالفشل‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وترأس‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬بينما‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬السابع‭ ‬للحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الخليجية‭ ‬الروسية‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تكثيف‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬والعمل‭ ‬المتعدد‭ ‬الأطراف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬مستجدات‭ ‬الأزمة‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬والجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬سياسيا،‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬جاسم‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬عن‭ ‬الأسف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يشوب‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والأزمات‭ ‬بما‭ ‬يؤثر‭ ‬جدّيا‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البديوي‭: ‬‮«‬تبذل‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬أقصى‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬وتسوية‭ ‬الخلافات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬والمفاوضات‭ ‬والوسائل‭ ‬السلمية‭ ‬والدبلوماسية‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬البديوي‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬تناقض‭ ‬كل‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتتعارض‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والقرارات‭ ‬الأممية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬فشل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬الحل‭ ‬الشامل‭ ‬والنهائي‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭ ‬المأساوية‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬جادة‭ ‬وحازمة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬عاجل‭ ‬لتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬يساند‭ ‬جهود‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬اعتراف‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ودعمها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬من‭ ‬ناحيته‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وروسيا‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬وتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬المشتركة‭.‬

وكشف‭ ‬المسؤول‭ ‬القطري‭ ‬عن‭ ‬ازدياد‭ ‬حجم‭ ‬التصعيدات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحولها‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬إقليمية‭ ‬مليئة‭ ‬بالاشتباكات‭ ‬والعنف‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬مع‭ ‬تفاقم‭ ‬حجم‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬والمنطقة‭ ‬برمتها‭ ‬مما‭ ‬ينذر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتهديد‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭.‬

وعوّل‭ ‬على‭ ‬الشركاء‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭ ‬لممارسة‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الضغط‭ ‬اللازم‭ ‬لفرض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والشروع‭ ‬فوراً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬شاملة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬ومستدام‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يعد‭ ‬الخطوة‭ ‬الأساسية‭ ‬نحو‭ ‬تهدئة‭ ‬التوترات‭ ‬المتصاعدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتمهيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬سلام‭ ‬إقليمي‭ ‬دائم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬شدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بلاده‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭.‬

وشدّد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬استحالة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬‮«‬دون‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬فشل‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬والقتل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬القائم‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ولم‭ ‬تشهد‭ ‬أيٌّ‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬العربية‭ - ‬الإسرائيلية‭ ‬مثله‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬لافروف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كانت‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬عرقلة‭ ‬كل‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بوقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بينما‭ ‬تبذل‭ ‬روسيا‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬محذّراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬تسوية‭ ‬الملفات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭.‬

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