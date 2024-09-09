((البحرين الوطني)).. نحو التوسع والاستدامة افتتاح أول فرع للبنك في مدينة خليفة يعمل بالطاقة المتجددة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
محافظ الجنوبية: دعم أهداف التنمية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وفق أفضل الخدمات المقدمة
الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية: توفير الحلول المالية بجودة وكفاءة عالية
تغطية: علي عبدالخالق
تصوير: محمد عبدالله
افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية فرع بنك البحرين الوطني ( NBB ) الجديد في مدينة خليفة، الذي سيقوم من خلاله بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات للأهالي والمواطنين والمقيمين، وذلك بحضور هالة علي يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، وعثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، وعبدالله عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، والمهندس عيسى عبدالرحمن السيسي البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، والعميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الوجهاء والأعيان من أهالي مدينة خليفة، وممثلي بنك البحرين الوطني والمسؤولين بالمحافظة.
وبهذه المناسبة أكد سمو المحافظ أن ما يحظى به القطاع الخدمي والاجتماعي والتنموي يأتي ضمن الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبيناً سموه أن هذا الدعم والاهتمام يبرز مستوى جودة وكفاءة الخدمات التي تحرص المحافظة على توفيرها بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومختلف الجهات الحكومية لدعم أهداف التنمية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وفق أفضل الخدمات المقدمة.
كما أوضح سمو المحافظ خلال الافتتاح أن ما توليه المحافظة من اهتمام بالغ لتحقيق كل ما يتماشى ويتناسب مع رؤى وتطلعات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة يعكس الدور الرائد في التنسيق المشترك مع القطاع الخاص، مشيداً بما سيقدمه بنك البحرين الوطني من خدمات تعود بالنفع على أهالي منطقة مدينة خليفة والمناطق المجاورة.
من جانبه أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية، عبدالله عبداللطيف، أن افتتاح أول فرع لبنك البحرين الوطني يخدم أهالي منطقة مدينة خليفة وعسكر وجو والمناطق المحيطة الأخرى، مشيدًا بالدور التي يقوم به بنك البحرين الوطني في خدمة العملاء والمستفيدين وما يقدمه من مزايا وامتيازات وترقيات حصرية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني صباح الزياني أن هذا الفرع العشرين لبنك البحرين الوطني والأول الذي يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 % . وقال: يسرنا التواجد في المنطقة الجنوبية لتقديم الشمولية المالية ودائما بنك البحرين الوطني يكون سباقا في توفير الحلول المالية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. بدوره، قال أحمد السيد، رئيس المشاريع الاستراتيجية في بنك البحرين الوطني، إن افتتاح أول فرع لبنك البحرين الوطني يعمل بالطاقة المتجددة بالكامل يعكس حرص البنك على دعم الاستدامة البيئية.
وأضاف السيد: فرع بنك البحرين الوطني في مدينة خليفة يُعدّ أول مبنى مستدام في البحرين يحصل على شهادة LEED Platinum المرموقة من USGBC ، مما يسلط الضوء على استخدامه لمواد صديقة للبيئة أثناء عمليات البناء والتشييد، كما يدعم الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الكربون عن طريق الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل الفرع بالكامل، مما يضع معيارًا جديدًا لممارسات الخدمات المصرفية المستدامة في المملكة.
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