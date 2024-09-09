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((البحرين الوطني)).. نحو التوسع والاستدامة افتتاح أول فرع للبنك في مدينة خليفة يعمل بالطاقة المتجددة

9/9/2024 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) محافظ الجنوبية: دعم أهداف التنمية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وفق أفضل الخدمات المقدمة

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية: توفير الحلول المالية بجودة وكفاءة عالية


تغطية‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬عبدالله


افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬فرع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬سيقوم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬للأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬هالة‭ ‬علي‭ ‬يتيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وعثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وعبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والمهندس‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والعميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوجهاء‭ ‬والأعيان‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬وممثلي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخدمي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والتنموي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬يبرز‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬توفيرها‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬الافتتاح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬لتحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬ويتناسب‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬سيقدمه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬فرع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يخدم‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬وعسكر‭ ‬وجو‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬الأخرى،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬والمستفيدين‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬وامتيازات‭ ‬وترقيات‭ ‬حصرية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬صباح‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬العشرين‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬والأول‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭. ‬وقال‭: ‬يسرنا‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتقديم‭ ‬الشمولية‭ ‬المالية‭ ‬ودائما‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يكون‭ ‬سباقا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحلول‭ ‬المالية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬فرع‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بالكامل‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭: ‬فرع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬يُعدّ‭ ‬أول‭ ‬مبنى‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬ LEED ‭ ‬ Platinum ‭ ‬المرموقة‭ ‬من‭ ‬ USGBC ،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬استخدامه‭ ‬لمواد‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬البناء‭ ‬والتشييد،‭ ‬كما‭ ‬يدعم‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬لتشغيل‭ ‬الفرع‭ ‬بالكامل،‭ ‬مما‭ ‬يضع‭ ‬معيارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬لممارسات‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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