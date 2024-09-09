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انطلاق فعاليات الملتقى العربي الـ22 للجوالة العرب في ليبيا

9/9/2024 3:39:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 9 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الملتقى العربي الـ22 للجوالة العرب بالمركز الدولي لتدريب الكشاف (جود دائم) بمدينة (الزاوية) غرب العاصمة الليبية طرابلس بمشاركة 22 دولة عربية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حفل افتتاح الملتقى شهد العديد من العروض الكشفية والفرق الموسيقية الجامعة للوطن العربي والتي أكدت على التضامن مع القضية الفلسطينية.
وأضافت أن الملتقى العربي للجوالة يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر الصداقة بين الشباب العربي خصوصا في ضوء الاهتمام المتزايد بالكشافة ودورها في التنمية المستدامة.
كما يعتبر الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز العمل الكشفي العربي والتأكيد على القيم العربية المشتركة. (النهاية)

ش ب م / ر س




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