انطلاق فعاليات الملتقى العربي الـ22 للجوالة العرب في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 9 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الملتقى العربي الـ22 للجوالة العرب بالمركز الدولي لتدريب الكشاف (جود دائم) بمدينة (الزاوية) غرب العاصمة الليبية طرابلس بمشاركة 22 دولة عربية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن حفل افتتاح الملتقى شهد العديد من العروض الكشفية والفرق الموسيقية الجامعة للوطن العربي والتي أكدت على التضامن مع القضية الفلسطينية.
وأضافت أن الملتقى العربي للجوالة يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر الصداقة بين الشباب العربي خصوصا في ضوء الاهتمام المتزايد بالكشافة ودورها في التنمية المستدامة.
كما يعتبر الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز العمل الكشفي العربي والتأكيد على القيم العربية المشتركة. (النهاية)
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