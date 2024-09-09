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مركز (سيلك) الهولندي يكرم 8 قاضيات كويتيات في المنامة

9/9/2024 3:39:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 9 (كونا) -- كرم المركز الدولي للتعاون القانوني الهولندي (سيلك) اليوم الاثنين في المنامة 8 قاضيات كويتيات شاركن في البرنامج التدريبي حول القيادة النسائية.
وشهد الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لمشروع قيادة المرأة للقضاء وتبادل الخبرات القضائية تكريم 8 قاضيات كويتيات هن سنابل الحوطي وفاطمة الفرحان وبشاير الرقدان ولولوة الغانم ورؤى الطبطبائي وشادن الرومي وفرح العجيل وشريفة المبارك.
واستعرضت القاضيات الكويتيات خلال الحفل عدة مقترحات من شأنها النهوض بالعمل القضائي وتحسين جودته لاسيما تمكين المرأة القاضية في الكويت كما تطرقن الى تجربتهن وانجازاتهن وكيفية وصولهن الى منصة القضاء بالاضافة الى تمثيلهن لدولة الكويت في المحافل الدولية وتبادل الخبرات القضائية النسائية بمشاركة قاضيات ووكيلات نيابة من مملكة البحرين.
وحضر الحفل الختامي وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني نواف المعاودة وسفير هولندا لدى المملكة لورنس ويستهوف إلى جانب مسؤولين من مركز (سيلك).
يذكر أن القاضيات الكويتيات شاركن خلال الفترة من 29 يناير حتى 2 فبراير من العام الجاري في البرنامج التدريبي الذي أقيم بمدينة لاهاي الهولندية. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س



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