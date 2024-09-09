مركز (سيلك) الهولندي يكرم 8 قاضيات كويتيات في المنامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 9 - 9 (كونا) -- كرم المركز الدولي للتعاون القانوني الهولندي (سيلك) اليوم الاثنين في المنامة 8 قاضيات كويتيات شاركن في البرنامج التدريبي حول القيادة النسائية.
وشهد الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لمشروع قيادة المرأة للقضاء وتبادل الخبرات القضائية تكريم 8 قاضيات كويتيات هن سنابل الحوطي وفاطمة الفرحان وبشاير الرقدان ولولوة الغانم ورؤى الطبطبائي وشادن الرومي وفرح العجيل وشريفة المبارك.
واستعرضت القاضيات الكويتيات خلال الحفل عدة مقترحات من شأنها النهوض بالعمل القضائي وتحسين جودته لاسيما تمكين المرأة القاضية في الكويت كما تطرقن الى تجربتهن وانجازاتهن وكيفية وصولهن الى منصة القضاء بالاضافة الى تمثيلهن لدولة الكويت في المحافل الدولية وتبادل الخبرات القضائية النسائية بمشاركة قاضيات ووكيلات نيابة من مملكة البحرين.
وحضر الحفل الختامي وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني نواف المعاودة وسفير هولندا لدى المملكة لورنس ويستهوف إلى جانب مسؤولين من مركز (سيلك).
يذكر أن القاضيات الكويتيات شاركن خلال الفترة من 29 يناير حتى 2 فبراير من العام الجاري في البرنامج التدريبي الذي أقيم بمدينة لاهاي الهولندية. (النهاية)
خ ن ع / ف ا س
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