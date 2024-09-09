منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يفوز على نظيره القطري بنتيجة (35 - 32)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 9 - 9 (كونا) -- فاز منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد اليوم الاثنين على نظيره القطري بنتيجة (35 - 32) ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية ال10 المقامة في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025.
وقال المدير الفني للمنتخبات فيصل صيوان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء إن المستوى الفني للفريق عاد الى مستواه الذي بدأ فيه البطولة وحسم لقائه مع المنتخب القطري بجدارة معربا عن تقديره لجهود المنتخب ولما قدمه من روح بطولية في المباراة.
وأشار صيوان الى أن المنتخب والفريق الفني يتطلع الى مواجهة المنتخب الياباني بعد غد الأربعاء باعتباره لقاءا حاسما في رحلة الشباب إلى كأس العالم مؤكدا أن الفريق سيبدأ تحضيراته لضمان الفوز. (النهاية)
ع م ن / خ ع م
MENAFN09092024000071011013ID1108654028
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