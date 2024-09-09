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منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يفوز على نظيره القطري بنتيجة (35 - 32)

9/9/2024 3:39:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 9 - 9 (كونا) -- فاز منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد اليوم الاثنين على نظيره القطري بنتيجة (35 - 32) ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية ال10 المقامة في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025.
وقال المدير الفني للمنتخبات فيصل صيوان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء إن المستوى الفني للفريق عاد الى مستواه الذي بدأ فيه البطولة وحسم لقائه مع المنتخب القطري بجدارة معربا عن تقديره لجهود المنتخب ولما قدمه من روح بطولية في المباراة.
وأشار صيوان الى أن المنتخب والفريق الفني يتطلع الى مواجهة المنتخب الياباني بعد غد الأربعاء باعتباره لقاءا حاسما في رحلة الشباب إلى كأس العالم مؤكدا أن الفريق سيبدأ تحضيراته لضمان الفوز. (النهاية)

ع م ن / خ ع م




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