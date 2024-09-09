الجامعة العربية تطالب الدنمارك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الدنمارك بأن تحذو حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمهد الطريق لتجسيد حل الدولتين.
وذكر بيان صادر عن الجامعة اليوم الإثنين أن ذلك جاء خلال لقاء أبوالغيط مع وزير
خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.
وأفاد البيان بأن أبوالغيط ناقش مع وزير الخارجية الدنماركي سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب أبوالغيط وفق البيان عن تقديره للمواقف الدنماركية الداعمة للقضية الفلسطينية وعن ثقته في أنها ستواصل دورها الداعم للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ضوء فوز (كوبنهاغن) بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025-2026.
وأوضح البيان أن الوزير الدنماركي أكد من جانبه دعم بلاده للقضايا العربية المختلفة كما استعرض أولويات السياسة الخارجية لبلاده في الوقت الراهن معربا عن حرص بلاده على تطوير العلاقات بالدول العربية في شتى المجالات. (النهاية)
م ف م / خ ع م
MENAFN09092024000071011013ID1108654027
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