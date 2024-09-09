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الجامعة العربية تطالب الدنمارك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

9/9/2024 3:39:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الدنمارك بأن تحذو حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمهد الطريق لتجسيد حل الدولتين.
وذكر بيان صادر عن الجامعة اليوم الإثنين أن ذلك جاء خلال لقاء أبوالغيط مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.
وأفاد البيان بأن أبوالغيط ناقش مع وزير الخارجية الدنماركي سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب أبوالغيط وفق البيان عن تقديره للمواقف الدنماركية الداعمة للقضية الفلسطينية وعن ثقته في أنها ستواصل دورها الداعم للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ضوء فوز (كوبنهاغن) بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025-2026.
وأوضح البيان أن الوزير الدنماركي أكد من جانبه دعم بلاده للقضايا العربية المختلفة كما استعرض أولويات السياسة الخارجية لبلاده في الوقت الراهن معربا عن حرص بلاده على تطوير العلاقات بالدول العربية في شتى المجالات. (النهاية)

م ف م / خ ع م




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