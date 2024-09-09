مدرب منتخب الكويت لكرة القدم: تدريب (الأزرق) يمثل تحديا كبيرا في مسيرتي المهنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 9 - 9 (كونا) -- أكد مدرب منتخب
الكويت لكرة القدم
الأرجنتيني خوان بيتزي اليوم الاثنين أن تدريب (الأزرق) يمثل تحديا كبيرا في مسيرته المهنية كونها مهمة صعبة بالنظر الى فارق المستويات مع المنتخبات المنافسة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب مع اللاعب احمد الظفيري قبل مباراة
منتخبنا الوطني أمام نظيره العراقي والتي ستلعب غدا الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.
وقال بيتزي إنه قبل قبوله تدريب المنتخب الاول اجتمع مع مجلس ادارة الاتحاد ورأى بأن هناك توافقا بين الرؤى مشيرا الى علمه المسبق بمستويات (الازرق) في الفترة الأخيرة وهو ما شجعه على تولي المهمة.
وأكد أن الفريق جاهز لمواجهة نظيره العراقي بعد معسكر تدريبي أقيم في الامارات ثم مواجهة المنتخب الاردني يوم الخميس الماضي لافتا الى دخول اللاعبين أجواء المباراة متفائلين بتحقيق نتيجة ايجابية.
وذكر أن طريقة تحضيره للمباراة تعتمد على أسلوب الفريق الخصم وبناء التكتيك المناسب لصد الهجوم المضاد وخلق هجمات على المرمى المنافس بغية الحصول على نقاط الفوز.
وشدد على ضرورة إيقاف مصادر الخطر عند المنتخب العراقي كونه يملك لاعبين على مستوى فني عال وعدد من المحترفين في الدوريات الاوروبية.
من جانبه قال لاعب منتخب الكويت أحمد الظفيري خلال المؤتمر إن نفاذ تذاكر المباراة يعطي دافعا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم ليرسموا الابتسامة على وجوه الجماهير الرياضية الكويتية مقدما شكره للمسؤولين والجماهير على الدعم الكبير.
وأكد الظفيري أن الفريق قادر على تقديم مستوى جيدا في ظل قيادة الجهاز الفني الذي حرص على الانسجام بين اللاعبين وفهم الطرق التكتيكية التي يعطيها لهم المدرب.
وأوضح أن لقاءات الكويت والعراق في السابق شهدت نوعا من التحدي الرياضي والروح الرياضية مشيرا الى أن الجهاز الاداري عمل على إزاحة الضغط عن اللاعبين والابتعاد عن وسائل الاعلام.
من جهة أخرى قال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن جميع مباريات المجموعة مهمة وصعبة نظرا لتقارب المستوى بين المنتخبات مشيرا الى أهمية النتيجة قبل الاداء في التصفيات.
وذكر كاساس أن المنتخب العراقي يفتقد خدمات مهاجمه أيمن حسين الذي يعاني من إصابة معربا عن ثقته في اللاعبين القادرين على تعويضه.
وأضاف أن لقاء منتخب الكويت مختلف تماما عن المنتخب العماني الذي فاز عليه في الجولة الماضية موضحا أنها مباراة لها طابع خاص تحتاج المزيد من التحضير والتركيز لخطف نقاط المباراة.
بدوره قال لاعب منتخب العراق ابراهيم بايش إن اللاعبين عقدوا العزم على الفوز بالمباراة ورسم الفرحة على الجماهير العراقية مؤكدا استعداد الجميع للمواجهة.
وأضاف بايش أن المنتخب الكويتي يملك لاعبين جيدين بالاضافة الى مدرب جديد قارئ للساحة العربية ويعرف جيدا مستوى المنتخبات العربية وقادر على التفوق عليهم.
وقد أجرى منتخب الكويت الوطني تدريبه الأخير على استاد (جابر الدولي) بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب حسن حمدان الذي يعاني من إصابة. (النهاية)
س ع د / أ م ح
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