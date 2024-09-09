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مدرب منتخب الكويت لكرة القدم: تدريب (الأزرق) يمثل تحديا كبيرا في مسيرتي المهنية

9/9/2024 3:39:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 9 (كونا) -- أكد مدرب منتخب الكويت لكرة القدم الأرجنتيني خوان بيتزي اليوم الاثنين أن تدريب (الأزرق) يمثل تحديا كبيرا في مسيرته المهنية كونها مهمة صعبة بالنظر الى فارق المستويات مع المنتخبات المنافسة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب مع اللاعب احمد الظفيري قبل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره العراقي والتي ستلعب غدا الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.
وقال بيتزي إنه قبل قبوله تدريب المنتخب الاول اجتمع مع مجلس ادارة الاتحاد ورأى بأن هناك توافقا بين الرؤى مشيرا الى علمه المسبق بمستويات (الازرق) في الفترة الأخيرة وهو ما شجعه على تولي المهمة.
وأكد أن الفريق جاهز لمواجهة نظيره العراقي بعد معسكر تدريبي أقيم في الامارات ثم مواجهة المنتخب الاردني يوم الخميس الماضي لافتا الى دخول اللاعبين أجواء المباراة متفائلين بتحقيق نتيجة ايجابية.
وذكر أن طريقة تحضيره للمباراة تعتمد على أسلوب الفريق الخصم وبناء التكتيك المناسب لصد الهجوم المضاد وخلق هجمات على المرمى المنافس بغية الحصول على نقاط الفوز.
وشدد على ضرورة إيقاف مصادر الخطر عند المنتخب العراقي كونه يملك لاعبين على مستوى فني عال وعدد من المحترفين في الدوريات الاوروبية.
من جانبه قال لاعب منتخب الكويت أحمد الظفيري خلال المؤتمر إن نفاذ تذاكر المباراة يعطي دافعا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم ليرسموا الابتسامة على وجوه الجماهير الرياضية الكويتية مقدما شكره للمسؤولين والجماهير على الدعم الكبير.
وأكد الظفيري أن الفريق قادر على تقديم مستوى جيدا في ظل قيادة الجهاز الفني الذي حرص على الانسجام بين اللاعبين وفهم الطرق التكتيكية التي يعطيها لهم المدرب.
وأوضح أن لقاءات الكويت والعراق في السابق شهدت نوعا من التحدي الرياضي والروح الرياضية مشيرا الى أن الجهاز الاداري عمل على إزاحة الضغط عن اللاعبين والابتعاد عن وسائل الاعلام.
من جهة أخرى قال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن جميع مباريات المجموعة مهمة وصعبة نظرا لتقارب المستوى بين المنتخبات مشيرا الى أهمية النتيجة قبل الاداء في التصفيات.
وذكر كاساس أن المنتخب العراقي يفتقد خدمات مهاجمه أيمن حسين الذي يعاني من إصابة معربا عن ثقته في اللاعبين القادرين على تعويضه.
وأضاف أن لقاء منتخب الكويت مختلف تماما عن المنتخب العماني الذي فاز عليه في الجولة الماضية موضحا أنها مباراة لها طابع خاص تحتاج المزيد من التحضير والتركيز لخطف نقاط المباراة.
بدوره قال لاعب منتخب العراق ابراهيم بايش إن اللاعبين عقدوا العزم على الفوز بالمباراة ورسم الفرحة على الجماهير العراقية مؤكدا استعداد الجميع للمواجهة.
وأضاف بايش أن المنتخب الكويتي يملك لاعبين جيدين بالاضافة الى مدرب جديد قارئ للساحة العربية ويعرف جيدا مستوى المنتخبات العربية وقادر على التفوق عليهم.
وقد أجرى منتخب الكويت الوطني تدريبه الأخير على استاد (جابر الدولي) بعد انتهاء المؤتمر الصحفي بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب حسن حمدان الذي يعاني من إصابة. (النهاية)

س ع د / أ م ح




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