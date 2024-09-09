Tuesday, 10 September 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الممثل الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يدعو لإنفاذ المساعدات الانسانية الى غزة

9/9/2024 3:39:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم الاثنين الى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر السماح بنفاذ المساعدات الانسانية والاغاثية العاجلة.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إن على الجميع العمل للتوصل الى حل سياسي للحرب مؤكدا أن الفلسطينيين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية في القطاع.
وأضاف أنه ينبغي بذل الكثير من الجهد من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي القطاع بأسرع وقت ممكن لاسيما السماح بدخول المواد الغذائية الضرورية موضحا أنه جاء الى رفح لكي ينقل الى أوروبا حقيقة الاوضاع المأساوية التي يكابدها الفلسطينيون في غزة.
وانتقد الاجراءات التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي بشأن إدخال أنواع معينة من الاغذية قائلا إن بعض الأغذية التي توفر الطاقة والسعرات الحرارية للفلسطينيين ممنوعة من الدخول لأن الاحتلال يعتبرها "منتجات كمالية".
وأعرب عن الشكر للعاملين في معبر رفح وللمنظمات الانسانية والمؤسسات الاغاثية على الجهد المبذول لمساعدة أهالي قطاع غزة مشيرا الى آلاف الشاحنات وسيارات الاسعاف التي تنتظر لأسابيع وأشهر من أجل سماح الجانب الاسرائيلي لها بدخول القطاع.
واعترف بأن الاتحاد الاوروبي "قدراته محدودة" في الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلية كي تستجيب لنداءات الايقاف الانساني لاطلاق النار لكنه شدد في المقابل على أهمية مواصلة الضغط الأوروبي والأمريكي في هذا الجانب.
وحذر من أن يتحول قطاع غزة الى بقعة جغرافية تسودها الفوضى وتتحكم بها العصابات بسبب غياب السلطة المركزية معتبرا أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إعادة النظام في ظل دعم دولي.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة في مستهل زيارة لمصر وتشمل أيضا لبنان لبحث مسار مفاوضات غزة وعلاقات التعاون الثنائي الاوروبي. (النهاية)

م م / ف ا س




MENAFN09092024000071011013ID1108654024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث