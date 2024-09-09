الممثل الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يدعو لإنفاذ المساعدات الانسانية الى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل اليوم الاثنين الى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر السماح بنفاذ المساعدات الانسانية والاغاثية العاجلة.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إن على الجميع العمل للتوصل الى حل سياسي
للحرب مؤكدا أن الفلسطينيين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية في القطاع.
وأضاف أنه ينبغي بذل الكثير من الجهد من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي القطاع بأسرع وقت ممكن لاسيما السماح بدخول المواد الغذائية الضرورية موضحا أنه جاء الى رفح لكي ينقل الى أوروبا حقيقة الاوضاع المأساوية التي يكابدها الفلسطينيون في غزة.
وانتقد الاجراءات التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي بشأن إدخال أنواع معينة من الاغذية قائلا إن بعض الأغذية التي توفر الطاقة والسعرات الحرارية للفلسطينيين ممنوعة من الدخول لأن الاحتلال يعتبرها "منتجات كمالية".
وأعرب عن الشكر للعاملين في معبر رفح وللمنظمات الانسانية والمؤسسات الاغاثية على الجهد المبذول لمساعدة أهالي قطاع غزة مشيرا الى آلاف الشاحنات وسيارات الاسعاف التي تنتظر لأسابيع وأشهر من أجل سماح الجانب الاسرائيلي لها بدخول القطاع.
واعترف بأن الاتحاد الاوروبي "قدراته محدودة" في الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلية كي تستجيب لنداءات الايقاف الانساني لاطلاق النار لكنه شدد في المقابل على أهمية مواصلة الضغط الأوروبي والأمريكي في هذا الجانب.
وحذر من أن يتحول قطاع غزة الى بقعة جغرافية تسودها الفوضى وتتحكم بها العصابات بسبب غياب السلطة المركزية معتبرا أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إعادة النظام في ظل دعم دولي.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة في مستهل زيارة لمصر وتشمل أيضا لبنان لبحث مسار مفاوضات غزة وعلاقات التعاون الثنائي الاوروبي. (النهاية)
م م / ف ا س
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