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وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه

9/9/2024 3:39:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وحرصها على تيسير أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين على أراضيها لحين انتهاء الأزمة وتمكنهم من العودة إلى بلادهم بسلام.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك خلال لقاء جمع عبدالعاطي ونظيره السوداني حسين عوض في القاهرة حيث استعرض الوزيران الجهود المبذولة لحل الأزمة في السودان علاوة على البنود المتعلقة بالازمة السودانية التي ستطرح في اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية غدا.
وأضاف البيان أن عبدالعاطى استمع لتقييم نظيره السوداني لمختلف الجهود الدولية والإقليمية الهادفة للتوصل لحل للأزمة إضافة الى الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية.
ونقل البيان عن الوزير السوداني إعرابه عن التقدير للجهود التي تبذلها مصر سواء على المستوى الإنساني والإغاثي او على صعيد تهيئة الظروف للتوصل لحل للأزمة الراهنة. (النهاية)

م ف م / ف ا س




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