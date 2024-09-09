وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وحرصها على تيسير أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين على أراضيها لحين انتهاء الأزمة وتمكنهم من العودة إلى بلادهم بسلام.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك خلال لقاء جمع عبدالعاطي ونظيره السوداني حسين عوض في القاهرة حيث استعرض الوزيران الجهود المبذولة لحل الأزمة في السودان علاوة على البنود المتعلقة بالازمة السودانية التي ستطرح في اجتماع جامعة
الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية غدا.
وأضاف البيان أن عبدالعاطى استمع لتقييم نظيره السوداني لمختلف الجهود الدولية والإقليمية الهادفة للتوصل لحل للأزمة إضافة الى الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية.
ونقل البيان عن الوزير السوداني إعرابه عن التقدير للجهود التي تبذلها مصر سواء على المستوى الإنساني والإغاثي او على صعيد تهيئة الظروف للتوصل لحل للأزمة الراهنة. (النهاية)
م ف م / ف ا س
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