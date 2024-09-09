(الوزاري الخليجي) يؤكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في التطورات الراهنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 9 - 9 (كونا) -- أكد البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي ال161 اليوم الاثنين وقوف مجلس التعاون لدول الخريج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها.
ودان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا مطالبا بالايقاف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وحمل المجلس الوزاري الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة معربا عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.
ورحب المجلس بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024 عن دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس 2024 مؤكدا دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل لإيقاف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
ودان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3 سبتمبر 2024 بشأن محور (فيلاديلفيا) والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية مؤكدا تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة المزاعم الإسرائيلية.
وحذر من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأكد أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب هناك في القطاع والتأكيد على رفض مجلس التعاون لفكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأي أطروحات عن مستقبل غزة مشيرا الى أنها يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير المتفق عليها بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة مشيرا إلى أن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الداعية لإيقاف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للايقاف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وأكد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 داعيا كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان عودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة مؤكدا أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية.
ودان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024 على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية مما يمثل تحديا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
كما دان مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 24 يوليو 2024 على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة (أونروا) منظمة إرهابية مشددا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.
ودان كذلك قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024 توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة واستمرار إسرائيل بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطرد الفلسطينيين من منازلهم معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. (يتبع) ع ش / ف ا س
MENAFN09092024000071011013ID1108654022