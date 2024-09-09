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(الوزاري الخليجي) يؤكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في التطورات الراهنة

9/9/2024 3:39:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 9 (كونا) -- أكد البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي ال161 اليوم الاثنين وقوف مجلس التعاون لدول الخريج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها.
ودان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا مطالبا بالايقاف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وحمل المجلس الوزاري الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة معربا عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.
ورحب المجلس بمضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024 عن دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس 2024 مؤكدا دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل إتمام التوصل لإيقاف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
ودان المجلس الوزاري تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 3 سبتمبر 2024 بشأن محور (فيلاديلفيا) والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية مؤكدا تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة المزاعم الإسرائيلية.
وحذر من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأكد أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب هناك في القطاع والتأكيد على رفض مجلس التعاون لفكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأي أطروحات عن مستقبل غزة مشيرا الى أنها يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير المتفق عليها بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة مشيرا إلى أن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الداعية لإيقاف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للايقاف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وأكد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 داعيا كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان عودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة مؤكدا أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية.
ودان المجلس الوزاري مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024 على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية مما يمثل تحديا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
كما دان مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 24 يوليو 2024 على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة (أونروا) منظمة إرهابية مشددا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.
ودان كذلك قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في 29 يونيو 2024 توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة واستمرار إسرائيل بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطرد الفلسطينيين من منازلهم معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. (يتبع) ع ش / ف ا س

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