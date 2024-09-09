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وزير الخارجية يلتقي نظيره الهندي - جريدة الوطن السعودية

9/9/2024 3:31:43 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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