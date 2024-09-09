وزير الخارجية يلتقي نظيره الهندي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
التقى وزير
الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي.
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