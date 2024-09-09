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فشل أوروبي في الاستثمار العسكري - جريدة الوطن السعودية

9/9/2024 3:31:43 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي النضال من أجل العثور على ما يكفي من الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا على النجاة من الغزو الروسي الشامل، والذي دخل الآن عامه الثالث، ولإنعاش صناعة الدفاع في أوروبا.
حذر تقرير بارز حول القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي من أن دول الاتحاد الأوروبي تشتري الكثير من معداتها الدفاعية من الخارج، ما يقرب من ثلثيها من الولايات المتحدة، وتفشل في الاستثمار الكافي في المشاريع العسكرية المشتركة.
وقال التقرير الذي أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن الدول الأعضاء السبع والعشرين فشلت أيضا في الاستفادة المثلى من قدرات البحث والتطوير الأوروبية لتحديث قواتها المسلحة، وذلك بنسبة ضئيلة فقط من مستوى الاستثمار الأميركي.
هدر المواد
وقال دراجي في تقريره الذي استغرق إعداده عاما كاملا ومن المرجح أن يغذي إصلاحا شاملا للإستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي: ((إن أوروبا تهدر مواردها المشتركة. لدينا قوة إنفاق جماعية كبيرة، لكننا نخففها عبر العديد من الأدوات الوطنية المختلفة وأدوات الاتحاد الأوروبي)).
و إن جزءا من المشكلة يتمثل في الفشل في الاستثمار بشكل سليم في أوروبا لإنشاء شركات دفاعية أقوى.
مضيفا ((إننا لم نجمع قوانا بعد في صناعة الدفاع لمساعدة شركاتنا على التكامل والوصول إلى الحجم المطلوب)). وأننا ((لا نفضل أيضًا شركات الدفاع الأوروبية التنافسية)).
الإنفاق الدفاعي
ويشير التقرير إلى أنه في الفترة ما بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، تم تقديم 63 % من جميع طلبات الدفاع في الاتحاد الأوروبي إلى شركات أمريكية، و%15 أخرى إلى موردين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، انضمت هولندا إلى قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي طلبت طائرات حربية أمريكية الصنع من طراز إف-35 كبيرة الحجم.
في جميع الدول الـ27 في عام 2022، بلغ الإنفاق على البحث والتطوير الدفاعي 10.7 مليارات يورو (11.8 مليار دولار) - أي %4.5 فقط من الإجمالي - مقارنة بـ 140 مليار دولار في الولايات المتحدة، أو حوالي %16 من إجمالي الإنفاق الدفاعي.
لقد عملت دول حلف شمال الأطلسي ــ والتي ينتمي جميع أعضائها تقريبا إلى الاتحاد الأوروبي ــ على زيادة الإنفاق الدفاعي منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. ويتلخص هدفهم في أن تنفق كل دولة ما لا يقل عن %2 من الناتج المحلي الإجمالي على ميزانية الدفاع الوطني.
حث الحلفاء
وظل الزعماء الأميركيون المتعاقبون يحثون الحلفاء الأوروبيين وكندا على إنفاق المزيد على الدفاع لأكثر من عقد من الزمان، على الرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترمب كان الوحيد الذي هدد برفض الدفاع عن أي دولة لا تحترم هذا الهدف. ويعود جزء كبير من الأموال إلى الصناعة الأميركية.
وتتوقع منظمة حلف شمال الأطلسي أن 23 من أعضائها البالغ عددهم 32 دولة سوف تحقق أو تتجاوز هدف 2 % بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاث دول فقط في عام 2014. وقد تعزز الإنفاق الدفاعي الغربي بسبب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
وعلاوة على ذلك، يرغب حلفاء الناتو أيضا في تخصيص ما لا يقل عن 20 % من إنفاقهم الدفاعي الوطني لشراء معدات جديدة كبرى. ويشمل ذلك الأموال المخصصة للبحث والتطوير، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديث قواتهم المسلحة.
أوجه القصور
وسلط التقرير الضوء على أوجه القصور في البلدان التي تستثمر في صناعاتها الدفاعية الوطنية بدلاً من الشراء المشترك. فعندما طلبت أوكرانيا المدفعية، على سبيل المثال، زودتها دول الاتحاد الأوروبي بعشرة أنواع من مدافع الهاوتزر. وتستخدم بعض الدول قذائف مختلفة من عيار 155 ملم، مما يسبب صداعاً لوجستياً.
في المقابل، تم تطوير طائرة النقل التزودي بالوقود متعددة الأدوار A-330 بشكل مشترك، مما سمح للدول المشاركة بتجميع الموارد وتقاسم تكاليف التشغيل والصيانة.

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