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ريف السعودية يطلق حاضنتي أعمال التنمية والسياحة الريفية

9/9/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، حاضنتي أعمال "التنمية الريفية" و"السياحة الريفية"؛ بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال، وتنمية القطاع الزراعي في الريف السعودي، بالإضافة إلى تمكين صغار المزارعين من تطوير منتجاتهم وتسريع نموها؛ للمساهمة في رفع مستوى معيشتهم، وتحسين جودة الحياة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويسعى برنامج ريف السعودية لريادة الأعمال، من خلال إطلاق حاضنتي الأعمال، إلى توفير مساراتٍ متعددة لدعم وتطوير وإرشاد صغار المزارعين والمنتجين، ورواد الأعمال المهتمين بقطاع التنمية الريفية، إضافةً إلى أصحاب المزارع والتجارب السياحية في مختلف مناطق المملكة، كما يعمل على تطوير المهارات الريادية والمعرفية الأساسية في مجال ريادة الأعمال؛ وتشمل التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأعمال، والتسويق والتمويل، إلى جانب إسهام البرنامج في خلق وابتكار نماذج عمل، وبناء منظومة ريادة أعمال في قطاع التنمية الريفية.
ودعا برنامج "ريف السعودية"، الراغبين في الانضمام لبرنامج ريادة الأعمال، والاستفادة من مزايا حاضنتي الأعمال؛ التسجيل عبر الموقع الرئيسي لبرنامج "ريف السعودية"، حيث يستمر التسجيل حتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري.

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