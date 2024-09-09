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دراسة: تلوث الهواء يزيد ضربات البرق

9/9/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع علماء أمريكيون ما يقارب 500 ألف عاصفة رعدية على مدار 12 عاماً حدثت في عدة مناطق أمريكية، لتحليل دقيق كشف لهم بأن تلوث الهواء يزيد من وتيرة البرق في العواصف الرعدية، كون وجود المزيد من الجسيمات الدقيقة في الهواء يرتبط على نطاق واسع بعدد أكبر من ضربات البرق.
ويقول ماس بنتلي، وهو جغرافي من جامعة جيمس ماديسون: "يعمل التلوث كنواة للسحابة، إذ يتم إدخاله إليها من خلال التيار الصاعد، ثم يفصل التيار الصاعد والهابط جزيئات التلوث، مما يقسم الشحنات الكهربائية في السحابة، ويؤدي إلى المزيد من إنتاج البرق".
الدراسة استمرت 3 سنوات، بتمويل من مؤسسة العلوم الوطنية، وشملت ما يقارب 200 ألف عاصفة رعدية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأكثر من 300 ألف عاصفة رعدية في منطقة كانساس سيتي.
وأضاف ماس بنتلي: أجرينا بحثاً مماثلاً على بانكوك، عاصمة تايلاند، وهي مدينة ضخمة ذات تلوث أكثر من واشنطن العاصمة أو كانساس سيتي، وتقع أيضاً في مناخ استوائي حار، وكانت نتائجه حتى الآن مماثلة، وإن كانت معدلات البرق أعلى في تلك العواصف، مقارنة بالمدينتين الأمريكيتين اللتين تمت دراستهما.

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