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دورة للقضاة في مجال الأمن السيبراني

9/9/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج "بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني"، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي ينفذ في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة العدل والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، ويستمر على مدى 6 أشهر، ويستهدف أكثر من 500 مشارك من أصحاب الفضيلة القضاة في وزارة العدل، كما يتضمن التركيز على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجال الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يشتمل على تقديم دورات تدريبية تخصصية تتيح للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

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