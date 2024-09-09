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إنقاذ عشريني من نزيف حاد بالفم في مستشفى بيش العام

9/9/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فريق طبي بمستشفى بيش العام بتجمع جازان الصحي من إنقاذ حياة شاب عشريني تعرض لحادث في مقر عمله أدى إلى إصابته بإصابة شديدة في الوجه والفكين ونزيف حاد في الفم.
‏وفي التفاصيل، ذكرت إدارة المستشفى بأن المصاب حضر لقسم الطوارئ نتيجة تعرضه لحادث سير وكان يعاني من إصابة شديدة في الوجه والفكين ونزيف حاد في الفم .
وأضافت بأنه على الفور قام أطباء الطوارئ والأسنان والجراحة العامة بتقييم الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقرروا إجراء عملية جراحية عاجلة.
وفي قسم العمليات قام فريق التخدير باعتماد خطة لتنبيب المريض مع الحفاظ على التنفس الطبيعي لتفادي ارتجاع الدم إلى مجرى الهواء والاختناق؛ وتم تحديد موقع النزف في الشريان الحويصلي السفلي وإيقافه ولله الحمد وغادر المصاب المستشفى بعد تماثله للشفاء.
‏وبين بأن قسم الطوارئ بالمستشفى يضم نخبة من الأطباء من جميع التخصصات ذو خبرة عالية في التعامل مع حالات الحوادث والحالات الطارئ بإحترافية وتنسيق عالي فيما بينهم.

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