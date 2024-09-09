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1350 متدربا بتقنية أبها

9/9/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت الكلية التقنية بأبها قبول 1350 متدرباً في مرحلة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من عام 1446، وأقامت الكلية من خلال وكالة شؤون المتدربين بالكلية حفل استقبال المتدربين المستجدين وسط تنظيمات مميزة، وعلى فترات مختلفة بمقر الكلية بجوحان وفرعها بحي الموظفين، وأكد عميد الكلية الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تسهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس عوض آل مبارك أن المتدربين المقبولين ينتظمون في ما يقارب 11 تخصصاً، في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الآلي والبرمجيات والدعم الفني والتقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات (السيارات) وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة.

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