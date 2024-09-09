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استعادة أراض حكومية بجدة

9/9/2024 3:31:28 PM
(MENAFN- Al Watan) استعادت أمانة محافظة جدة أراض حكومية على الواجهات البحرية، بلغ إجمالي مساحاتها 126.185 مترًا مربعًا، في منطقة أبحر الشمالية التابعة لنطاق بلدية أبحر الفرعية.
وشملت أعمال الأمانة الهادفة إلى حماية الممتلكات العامة، إزالة تعديات عن 10 مواقع على الواجهات البحرية في منطقة أبحر الشمالية، التي ستُفتح بعد رفع الدمارات وتأهيلها لتكون مرافق عامة ومتنفسًا لأهالي مدينة جدة وزوارها.
وشددت الأمانة على استمرارها في تطبيق الإجراءات النظامية، ومواصلة الجهود لحفظ الممتلكات العامة، ومنع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة، وستشمل الأعمال الرقابية منع التعديات بأنواعها في جميع أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية.

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