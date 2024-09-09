Tuesday, 10 September 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك الاتحاد يطلق النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل

9/9/2024 3:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام بنك الاتحاد مؤخراً بإطلاق برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" بنسخته السادسة لعام 2024، والذي يستهدف السيدات اللواتي يرغبن باستكمال مسيرتهن المهنية بعد الانقطاع الاختياري عن العمل.

من خلال هذا البرنامج، ستحظى 40 سيدة بفرصة فريدة من نوعها للاستفادة من باقة من البرامج التدريبية وفرص التدريب العملي، والتي ستسهل انخراطهن مجدداً في سوق العمل. كما ستحظى السيدات بفرصة الانضمام إلى شبكة شروق، وهو مجتمع ينبض بالسيدات الملهمات، ويوفّر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتجارب من خلال فعاليات التواصل ومبادرات التعلم المتنوعة.

وقد قام البنك هذا العام بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء مميزين يشاركونه نفس الرؤيا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وهم: مؤسسة ولي العهد، PwC الشرق الأوسط، شركة أدوية الحكمة، شركة أمنية، شركة طلبات، مجموعة فاين الصحية القابضة، شركة Better Business، شركة كريم، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، مجموعة عليان، وشركة Digitales.

يُذكر أن البرنامج يأتي بدورته الجديدة بعد النجاح الذي حققه في الأعوام السابقة، والذي بفضله تمكّنت 45% من السيدات المشارِكات من الانخراط بسوق العمل مجدداً، إما من خلال إيجاد وظائف أو تأسيس أعمالهن الخاصة، حيث حظي البرنامج باهتمام عدة شركات لبّت دعوة بنك الاتحاد للانضمام له واستضافة المشارِكات للتدرّب في مؤسساتهم، ليتم تدريب 153 سيدة.

ويأتي إطلاق بنك الاتحاد لهذا البرنامج امتداداً لهويته وقيمه التي تتميز بالتنوّع الجندري والشمولية وعدالة الفرص، وتأكيداً منه على إيمانه بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها السيدات في الأردن، بما يحفّز مشاركتهن في سوق العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني، ويأتي دور الشركات المشاركة بالبرنامج من إيمانهم بذات الرسالة وبدورهم الأساسي في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع البرنامج، ومنها الهدف رقم 5 "المساواة بين الجنسين"، والهدف رقم 8 "العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، والهدف رقم 10 "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف رقم 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

من الجدير بالذكر أن برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل يندرج تحت مظلة "شروق"، وهو مجموعة متكاملة من الحلول البنكية والخدمات غير المالية المصممة خصيصاً للمرأة في الأردن، حيث أطلقه بنك الاتحاد عام 2014 بهدف تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وأمانها المادي وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

MENAFN09092024000072011014ID1108653954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث