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بنك الإسكان داعم لمشروع دار نعمة في محافظتي جرش والعقبة

9/9/2024 3:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وسّع بنك الإسكان شراكته مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب من خلال تقديم الدعم الحصري عن قطاع البنوك لمشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة، حيث يسعى البنك إلى تغطية مناطق جغرافية أكبر وضمن إطار عمل ممنهج يجمع المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات، ويُفعل مبدأ التدريب من أجل التشغيل، باعتبار ذلك من أبواب التمكين المتماشية مع برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان".


ويهدف الدعم المقدم من البنك لإقامة مشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة، إلى تمكين السيدات وتذليل العوائق أمامهن من خلال إكسابهن المهارات المهنية والحرفية والإنتاجية في العديد من المجالات، بما يفتح لهن ولأسرهن أبواب جديدة للانخراط في مشاريع تنموية خدمية وإنتاجية مدرة للدخل، وقادرة على الاستدامة والتطور، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص التدريب والعمل.

ويذكر أن بنك الإسكان شريك استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، وقدّم دعمه الحصري لإقامة مشروع مركز تطوير حرفة الصوف والتصنيع الغذائي لسيدات منطقة الصفاوي في المفرق.

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