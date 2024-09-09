Tuesday, 10 September 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشر البورصة يرتفع 0.03 %

9/9/2024 3:30:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2413.32 نقطة، بارتفاع نسبته 0.03 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1.871 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.04 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، الطاقة والمنافع 2.17 %، 0.83 %، 0.54 %، 0.15 %، 0.14 %، 0.12 %، 0.12 %، 0.04 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، النقل، الخدمات التجارية، البنوك 0.57 %، 0.45 %، 0.06 %، 0.02 % على التوالي.

MENAFN09092024000072011014ID1108653952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث