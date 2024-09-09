مؤشر البورصة يرتفع 0.03 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2413.32 نقطة، بارتفاع نسبته 0.03 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1.871 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.04 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، الطاقة والمنافع 2.17 %، 0.83 %، 0.54 %، 0.15 %، 0.14 %، 0.12 %، 0.12 %، 0.04 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، النقل، الخدمات التجارية، البنوك 0.57 %، 0.45 %، 0.06 %، 0.02 % على التوالي.
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