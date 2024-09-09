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%3 تراجع طلبات المصادر الطبيعية في 7 أشهر

9/9/2024 3:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان تلقت هيئة الطاقة والمعادن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 3130 طلبا في مجال المصادر الطبيعية مقارنة مع 3035 طلبا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.13 %.
ووفقا لبينات هيئة الطاقة والمعادن، فإن عدد طلبات استيراد وتصدير المواد الخام حتى نهاية تموز (يوليو) 2848 طلبا، مقارنة مع 2790 طلبا خلال الفترة ذاتها من العام 2023 وبزيادة نسبتها 2 %.
على المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات في مجال المصادر الطبيعية في تموز(يوليو) 589 طلبا، منها 541 طلبا لاستيراد وتصدير مواد خام، إضافة إلى 14 طلبا للحصول على رخص لمقالع وآخر للحصول على ترخيص استصلاح، وطلبين لرخص خبراء متفجرات، إلى جانب 21 طلبا لتجديد رخص وتصاريح في مجال المقالع والاستصلاح، و10 طلبات إلغاء رخص وتصاريح صادرة سابقا.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فتلقت الهيئة 492 طلبا في مختلف مجالت قطاع المصادر الطبيعية منها 458 طلبا للاستيراد والتصدير، وطلبين لرخصتي تنقيب ومثلهما للاستصلاح و 5 طلبات لرخص مقالع، إضافة إلى 20 طلبا لتجديد رخص وتصاريح للاستصلاح والمقالع، وواحد للتعدين وطلبات للتنازل عن رخص وتصاريح صادرة سابقا.
يذكر أن إيرادات الهيئة من قطاع التعدين العام الماضي، ارتفعت بنسبة 5 % مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ مجموع هذه الإيرادات العام الماضي، نحو 3.87 مليون دينار مقارنة مع 3.7 مليون العام 2022.
يذكر أن الحكومة أطلقت، من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، استراتيجية تعدين تستهدف تحويل الأردن إلى دولة تعدين في العام 2033.
وتسعى الحكومة، بحسب الاستراتيجية، إلى مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات، ليصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 977.4 مليون دولار حاليا.

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