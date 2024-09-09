7 حراس مرمى فشل ميسي في هز شباكهم طوال مسيرته



وحتى ساعة كتابة هذه السطور أحرز ميسي 838 هدفاً، بواقع 729 هدفاً مع الأندية (672 بألوان برشلونة و32 هدفاً مع باريس سان جيرمان، و25 هدفاً حتى الآن مع إنتر ميامي)، و109 أهداف مع الأرجنتين، هزّ من خلالها شباك حراس مرمى عمالقة مثل الإيطالي المعتزل جيانلويجي بوفون، والألماني مانويل نوير، والإسباني إيكر كاسياس، والبلجيكي تيبو كورتوا، وغيرهم من ضحاياه الكثر.

حراس مرمى فشل ميسي أمامهم

في ما يلي نلقي الضوء على سبعة من حراس المرمى المميزين الذين فشل ميسي في هز شباكهم على الإطلاق.

الأمريكي تيم هوارد









لعب حارس المرمى الأمريكي ضد ميسي مباراتين وديتين، تمكن فيهما من منع النجم الأرجنتيني من الوصول إلى شباكه.



المباراة الأولى جرت يوم 9 يونيو/ حزيران 2008، وانتهت بالتعادل السلبي، أما الثانية فأقيمت يوم 27 مارس/ أذار 2011 وكان مصيرها التعادل الإيجابي حيث سجل استيبان كامبياسو هدف "التانغو".



وعلى الرغم من ذلك يؤكد هوارد أن ميسي هو واحد من أفضل اللاعبين الذين واجههم في مسيرته، فقال: "كما تعلمون فقد لعبت ضده، في الواقع كان الاستعداد له صعباً للغاية بسبب سرعته والطريقة التي يسدد فيها الكرة".



وأضاف: "كحارس مرمى كل ما تحلم به هو أن تكون في يومك وأن تقدّم ردود فعل سريعة، لأنه بخلاف ذلك لا يوجد أي شيء يمكنه إيقاف ميسي".



الإيرلندي شاي غيفن









حلّ منتخب الأرجنتين ضيفاً على إيرلندا في مباراة دولية ودية يوم 11 أغسطس/ آب 2010، حيث سنحت الفرصة أمام غيفن لمواجهة "أفضل لاعب على الإطلاق"، كما يرى الحارس الإيرلندي.



غيفن نجح في تلك المباراة في منع "البرغوث" من التسجيل، لكنه لم يمنع منتخب بلاده من الخسارة بنتيجة صفر-1 سجله أنخيل دي ماريا.



بالمناسبة كانت تلك المواجهة هي الوحيدة بين شاي غيفن الحارس الأسبق لفريق نيوكاسل يونايتد وميسي.



الإسباني فيكتور فالديز









قد يكون وجود اسم الحارس الإسباني في هذه القائمة صادماً للجميع خاصة لأنصار برشلونة الذين يعلمون يقيناً أن ميسي وفالديز لعبا جنباً إلى جنب في صفوف "البلوغرانا" لمدة 10 سنوات.



هذه المعلومة حقيقية 100%، لكن مواجهتهما الوحيدة كانت على صعيد الفرق الوطنية، إذ لعب منتخب الأرجنتين ضد إسبانيا مباراة دولية ودية يوم 7 سبتمبر/ أيلول 2010.



في تلك المباراة لم ينجح ميسي في هز شباك فالديز الذي شارك في الشوط الثاني بديلاً لبيبي رينا، لكن "التانغو" سحق "لاروخا" بنتيجة 4-1 سجلها دييغو ميليتو وغونزالو هيغوايين وكارلوس تيفيز وسيرجيو أغويرو.



هناك من يقول إن ميسي تلاعب بفالديز وسجّل في شباكه عشرات وربما مئات الأهداف، لكن كان ذلك في الحصص التدريبية.



الكرواتي دانييل سوباشيتش









واجه سوباشيتش ميسي مرة واحدة وكان ذلك في المباراة التي جرت بين الأرجنتين وكرواتيا في دور المجموعات من نهائيات كأس العالم روسيا 2018.



المباراة التي أقيمت يوم 21 يونيو/ حزيران 2018 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، اكتسح فيها منتخب كرواتيا نظيره الأرجنتيني وفاز فيها بثلاثية نظيفة، مباراة اكتفى فيها ميسي برؤية لوكا مودريتش ورفاقه وهم يعبثون "بالتانغو".



السلوفيني سمير هاندانوفيتش









على مدار موسمين متتاليين (2018-2019 و2019-2020) تواجه برشلونة وإنتر ميلان 4 مرات، وذلك في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ثلاث من هذه المباريات وقف هاندانوفيتش سداً منيعاً أمام ميسي وحرمه من التسجيل، في وقت اكتفى فيه "البرغوث" بصناعة هدف وحيد سجله لويس سواريز، فيما غاب النجم الأرجنتيني عن الرابعة على اعتبار أن "البلوغرانا" كان قد ضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن النتيجة.



الإيطالي جيانلويجي دوناروما









شارك دوناروما مع ميسي غرفة الملابس لمدة موسمين، تلك التي تزامنت مع وجودهما في باريس سان جيرمان (2021-2022 و2022-2023)، لكنهما لعبا كخصوم مرة واحدة على الصعيد الدولي.



كان ذلك في المباراة التي جمعت إيطاليا بطل أوروبا (يورو 2020) والأرجنتين بطل كوبا أمريكا (2020) على كأس فيناليسيما (كأس السوبر الأوروبي اللاتيني)، وذلك على ملعب ويمبلي.



أقيمت تلك المباراة يوم 1 يونيو/ حزيران 2022، وانتهت بتفوق أرجنتيني كاسح بلغ قوامه 3-صفر، دون أن يتمكن ميسي من هزيمة دوناروما، لكن "البرغوث" قدّم تمريرتين حاسمتين لزملائه.



البرازيلي خوليو سيزار









يتميز سيزار دون غيره ممن سبقوه باعتباره أكثر حارس مرمى حرم ميسي من زيارة شباكه في أكبر عدد من المباريات.

ولعب خوليو سيزار ضد ميسي 5 مباريات، اثنتان منها على صعيد الأندية (برشلونة ضد إنتر) وثلاثة مع المنتخب الوطني ودياً.



ففي مسابقة دوري الأبطال، تقابل برشلونة وإنتر في نصف النهائي لموسم 2009-2010. وفي الأولى فاز "النيراتزوري" 3-1 وخسر الثانية صفر-1، حينها سجل "للبلوغرانا" بيدرو رودريغيز ذهاباً وجيرارد بيكيه إياباً.



وفي الإياب تحديداً حرم سيزار ميسي ورفاقه من تسجيل هدف ثانٍ في أكثر من فرصة، ذلك الهدف كان كفيلاً بتأهل برشلونة إلى النهائي، إحداها كانت تسديدة صعبة من ميسي أنقذها الحارس البرازيلي بصعوبة.



وعن تلك اللقطة قال سيزار: "لا أعرف ما إذا كان هذا التصدي هو الأفضل بالنسبة لي، لكنه بالتأكيد الأكثر شهرة وأهمية، الناس يتذكرونها جيداً وما زالوا يسألونني كيف تمكنت من القيام بذلك". عربي بوست

اقرأ أيضاً:

من يحمل شارة قيادة منتخب الأرجنتين في غياب ميسي؟

ميسي ورونالدو يغيبان عن ترشيحات الكرة الذهبية لأول مرة منذ 21 عاما