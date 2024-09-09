سلامي : النشامى جاهز للقاء نظيره الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي إن "النشامى" يبحثون عن الفوز في لقاء يوم غد أمام نظيره المنتخب الفلسطيني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس
العالم 2026.
وأضاف سلامي خلال
المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، أن الجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية
على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأولى مع المنتخب الكويتي، وانتهت
بالتعادل 1-1.
وبين أن جميع لاعبي
المنتخب الوطني المتواجدين في قائمة المنتخب "نجوم ويجب دعمهم".
وحول غياب التعمري
قال:" إن غياب موسى التعمري مؤثر ، ومع ذلك وجدنا البديل المناسب لمباراة
الغد".
من جانبه أكد لاعب
المنتخب الوطني نور الروابدة تصميم
اللاعبين على تحقيق الفوز، وأن المنتخب في أتم الجاهزية.
وشدد على أن الجماهير
الأردنية هي مصدر قوة دائمة للاعبين، وتحفزهم على تقديم أفضل المستويات وترفع
الحال المعنوية للاعبين.
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