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سلامي : النشامى جاهز للقاء نظيره الفلسطيني

9/9/2024 3:30:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي إن "النشامى" يبحثون عن الفوز في لقاء يوم غد أمام نظيره المنتخب الفلسطيني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأضاف سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، أن الجهاز الفني عمل خلال الأيام الماضية على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الأولى مع المنتخب الكويتي، وانتهت بالتعادل 1-1.
وبين أن جميع لاعبي المنتخب الوطني المتواجدين في قائمة المنتخب "نجوم ويجب دعمهم".
وحول غياب التعمري قال:" إن غياب موسى التعمري مؤثر ، ومع ذلك وجدنا البديل المناسب لمباراة الغد".
من جانبه أكد لاعب المنتخب الوطني نور الروابدة تصميم اللاعبين على تحقيق الفوز، وأن المنتخب في أتم الجاهزية.
وشدد على أن الجماهير الأردنية هي مصدر قوة دائمة للاعبين، وتحفزهم على تقديم أفضل المستويات وترفع الحال المعنوية للاعبين.

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