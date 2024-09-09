الفيصلي يفسخ عقد السمارنة بسبب الإصابة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد-
قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الاثنين، فسخ عقد لاعب
فريق كرة القدم
عبيدة السمارنة، بالتراضي بين الطرفين، على أن يتم التعاقد معه لاحقا بحسب بيان النادي.
وأشار المركز الإعلامي للنادي الفيصلي إلى أن السمارنة أجرى عملية جراحية بالرباط الأنسي إثر إصابة تعرض لها أثناء التمرين، ما يجعله بعيدا عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.
وأكد النادي الفيصلي أن الفحوصات الطبية التي جرت قبل توقيع العقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، تبينت بأن اللاعب لا يعاني من أية إصابات.
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