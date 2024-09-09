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الفيصلي يفسخ عقد السمارنة بسبب الإصابة

9/9/2024 3:30:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الاثنين، فسخ عقد لاعب فريق كرة القدم عبيدة السمارنة، بالتراضي بين الطرفين، على أن يتم التعاقد معه لاحقا بحسب بيان النادي.

وأشار المركز الإعلامي للنادي الفيصلي إلى أن السمارنة أجرى عملية جراحية بالرباط الأنسي إثر إصابة تعرض لها أثناء التمرين، ما يجعله بعيدا عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.

وأكد النادي الفيصلي أن الفحوصات الطبية التي جرت قبل توقيع العقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، تبينت بأن اللاعب لا يعاني من أية إصابات.

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