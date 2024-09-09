رونالدو يوجه تحذيرًا للأهلي السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفصلنا أيامًا قليلة على واحد من أبرز وأقوى مباريات دوري روشن في الموسم الجديد، وهي مواجهة النصر ضد الأهلي في الجولة الثالثة من البطولة.
تقام المباراة على ملعب الفريق النصراوي، يوم الجمعة المقبل، بعد انتهاء التوقف الدولي بشكل مباشر، وسيكون لها تأثير كبير بكل تأكيد على شكل المنافسة في الأسابيع الأولى من البطولة.
وفي الوقت ذاته يبدو أن نجوم الفريقين وخلال فترة التوقف الدولي الحالية يفكرون في المباراة، نظرًا لأهميتها واحتياج كل فريق لتحقيق الفوز فيها.
تعادل النصر في مباراة من أصل جولتين وخسر الأهلي، وسيحاول الثنائي جاهدين ألا يخسرا المزيد من النقاط في الجولة الثالثة من عمر البطولة.
وفي الوقت ذاته يبدو أن نجوم الفريقين يبعثان برسائل مبطنة لبعضهم البعض من خلال التألق في فترة التوقف الدولي الجارية، حيث يرى كل لاعب أنه سيقدم لفريقه ما يستطيع به تحقيق الانتصار المأمول.
تحذير كريستيانو رونالدو
نجح النجم البرتغالي للمباراة السادسة على التوالي سواء مع المنتخب أو النادي في التسجيل، ليستمر في التألق خلال فترة التوقف الدولي الجارية.
كان رونالدو قد خاض يوم الأحد مواجهة ضد إسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، ولعب المباراة كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.
وقدم رونالدو مستويات مذهلة في تلك المباراة، حيث سدد كرتين في العارضة بالإضافة إلى تمريرة مفتاحية تحولت إلى فرصة سانحة للتسجيل لكنها لم تسكن الشباك في نهاية المطاف.
كأن النجم البرتغالي يبعث برسالة صريحة وواضحة للأهلي قبل مواجهة الفريقين في الدوري، بإنه سيكون في أفضل أحواله أمامهم وسيستمر في تسجيل الأهداف.
ماني جديد في السنغال
بدأ ساديو ماني الموسم الجديد بشكل رائع هو الآخر، حيث صنع هدفين في مواجهتين مع النصر في بطولة الدوري أمام الرائد والفيحاء.
ضد الرائد كان ماني هو أفضل لاعب في المباراة، بالتسديدات على المرمى والمراوغات والكرات الثنائية التي فاز بها، بالإضافة طبعًا إلى مساهمته الدفاعية.
واستمر ذلك التألق على المستوى الدولي مع المنتخب السنغالي، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في مواجهة بوركينا فاسو، وكان أيضًا أفضل لاعب في اللقاء.
سدد ماني كرة واحدة جاء منها الهدف ونجح في مراوغتين من أصل اثنتين، وفاز بخمس التحامات ثنائية وخسر الكرة 15 مرة واستعادها من الخصوم مرتين.
ثلاثي الأهلي
في الوقت الذي تألق فيه نجوم النصر قبل المباراة المنتظرة، يبدو أن الأهلي يعاني مع نجومه في فترة التوقف الدولي.
نتحدث هنا عن فراس البريكان الذي لعب لدقائق قليلة في نهاية مباراة إندونيسيا في تصفيات كأس العالم مع المنتخب السعودي وفشل في ترك بصمته على المباراة.
كان الوضع أفضل للثنائي فرانك كيسيه الذي لعب أساسيًا ضد زامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لكنه أهدر فرصة هدف محقق وكلف فريقه نقطتين في سباق الصدارة.
وأخيرًا هناك رياض محرز الذي يمكن تلخيص مشاركته الدولية الحالية مع الجزائر في فرصتين قدمهما لزملائه في مواجهة غينيا الاستوائية، لكنهما لم يتحولا إلى أهداف، كذلك سدد نجم الأهلي كرتين ولم يسجل، وأهدر ركلة جزاء، لكن رغم كل ذلك حقق محاربو الصحراء الفوز بثنائية نظيف
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