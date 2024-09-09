رونالدو يوجه تحذيرًا للأهلي السعودي



تقام المباراة على ملعب الفريق النصراوي، يوم الجمعة المقبل، بعد انتهاء التوقف الدولي بشكل مباشر، وسيكون لها تأثير كبير بكل تأكيد على شكل المنافسة في الأسابيع الأولى من البطولة.



وفي الوقت ذاته يبدو أن نجوم الفريقين وخلال فترة التوقف الدولي الحالية يفكرون في المباراة، نظرًا لأهميتها واحتياج كل فريق لتحقيق الفوز فيها.



تعادل النصر في من أصل جولتين وخسر الأهلي، وسيحاول الثنائي جاهدين ألا يخسرا المزيد من النقاط في الجولة الثالثة من عمر البطولة.



وفي الوقت ذاته يبدو أن نجوم الفريقين يبعثان برسائل مبطنة لبعضهم البعض من خلال التألق في فترة التوقف الدولي الجارية، حيث يرى كل لاعب أنه سيقدم لفريقه ما يستطيع به تحقيق الانتصار المأمول.

تحذير كريستيانو رونالدو

نجح النجم البرتغالي للمباراة السادسة على التوالي سواء مع المنتخب أو النادي في التسجيل، ليستمر في التألق خلال فترة التوقف الدولي الجارية.



كان رونالدو قد خاض يوم الأحد مواجهة ضد إسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، ولعب المباراة كبديل في الشوط الثاني وسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.



وقدم رونالدو مستويات مذهلة في تلك المباراة، حيث سدد كرتين في العارضة بالإضافة إلى تمريرة مفتاحية تحولت إلى فرصة سانحة للتسجيل لكنها لم تسكن الشباك في نهاية المطاف.



كأن النجم البرتغالي يبعث برسالة صريحة وواضحة للأهلي قبل مواجهة الفريقين في الدوري، بإنه سيكون في أفضل أحواله أمامهم وسيستمر في تسجيل الأهداف.

ماني جديد في السنغال

بدأ ساديو ماني الموسم الجديد بشكل رائع هو الآخر، حيث صنع هدفين في مواجهتين مع النصر في بطولة الدوري أمام الرائد والفيحاء.



ضد الرائد كان ماني هو أفضل لاعب في المباراة، بالتسديدات على المرمى والمراوغات والكرات الثنائية التي فاز بها، بالإضافة طبعًا إلى مساهمته الدفاعية.



واستمر ذلك التألق على المستوى الدولي مع المنتخب السنغالي، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في مواجهة بوركينا فاسو، وكان أيضًا أفضل لاعب في اللقاء.



سدد ماني كرة واحدة جاء منها الهدف ونجح في مراوغتين من أصل اثنتين، وفاز بخمس التحامات ثنائية وخسر الكرة 15 مرة واستعادها من الخصوم مرتين.

ثلاثي الأهلي

في الوقت الذي تألق فيه نجوم النصر قبل المباراة المنتظرة، يبدو أن الأهلي يعاني مع نجومه في فترة التوقف الدولي.

نتحدث هنا عن فراس البريكان الذي لعب لدقائق قليلة في نهاية مباراة إندونيسيا في تصفيات كأس العالم مع المنتخب السعودي وفشل في ترك بصمته على المباراة.

كان الوضع أفضل للثنائي فرانك كيسيه الذي لعب أساسيًا ضد زامبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لكنه أهدر فرصة هدف محقق وكلف فريقه نقطتين في سباق الصدارة.

وأخيرًا هناك رياض محرز الذي يمكن تلخيص مشاركته الدولية الحالية مع الجزائر في فرصتين قدمهما لزملائه في مواجهة غينيا الاستوائية، لكنهما لم يتحولا إلى أهداف، كذلك سدد نجم الأهلي كرتين ولم يسجل، وأهدر ركلة جزاء، لكن رغم كل ذلك حقق محاربو الصحراء الفوز بثنائية نظيف