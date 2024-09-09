رقم صادم.. أرباح رونالدو من يوتيوب توازي راتبه مع عملاق أوروبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بخطى توصف بالمثيرة، يواصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، تحقيق نجاحات جديدة داخل وخارج الملعب، فأمس سجل هدفه الـ901 مع منتخب بلاده ليبدأ رحلة الوصول لـ1000 هدف، ولكن على الجانب الآخر، فإن قناته على منصة "يوتيوب" بدأت تجني أرباحا خرافية، ستتجاوز ما كان يتقاضاه في ناديه السابق ريال مدريد.
ومنذ عدة أسابيع أطلق كريستيانو رونالدو، قناة عبر موقع "يوتيوب"، بهدف التواصل مع الجماهير، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر "بودكاست".
وحققت قناة رونالدو، العديد من النجاحات في وقت قياسي، وقاربت الوصول إلى 60 مليون مشترك، حتى الآن.
وكان صاروخ ماديرا قد تخطى حاجز مشتركي قناته الـ14 مليون مشترك في أولى 24 ساعة من إطلاقها، ليتمكن من حسم دروع اليوتيوب الذهبي في يوم واحد.
كريستيانو رونالدو قد تجاوزت أرباحه بالفعل مليوني يورو من قناته بعد أيام قليلة من إطلاقها، وفقًا لموقع TheyScored.
وتم حساب هذه الأرباح في الوقت الحالي باستخدام "حاسبة أرباح يوتيوب الفورية" بناءً على حقيقة أن رونالدو، أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، قد حصل بالفعل على أكثر من 59 مليون مشترك، وحقق أكثر من 339 مليون مشاهدة من 25 فيديو فقط.
كريستيانو، النجم السابق ليوفنتوس والذي لعب أيضًا في سبورتينغ، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، كان دائمًا قوة يحسب لها حساب على أرض الملعب، ومع ذلك، فإن تأثيره يتجاوز حدود الملاعب. ونجاح قناته القياسي على يوتيوب يُظهر طموحه ليس فقط كلاعب، ولكن كريادي رقمي ذكي.
وبحسب التقرير الذي نشره حساب "TCR" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، والمهتم بمتابعة أخبار النجم البرتغالي، فإن أرباح رونالدو، من موقع "يوتيوب" ستصل إلى 20 مليون دولار، بنهاية العام.
وبهذا ستكون أرباح صاحب الـ39 عامًا، من يوتيوب متساوية تقريبًا مع راتبه السنوي عندما كان لاعبًا مع ريال مدريد، مع لفت النظر إلى أن أرباح "يوتيوب" كانت في الثلث الأخير من العام، بينما راتبه مع الفريق الإسباني، كان على مدار العام بأكمله.
وتستند إيرادات يوتيوب بشكل أساس إلى مشاهدات الإعلانات، والرعاية، والشراكات، لذا ستكون هناك المزيد من الأرباح في المستقبل بمجرد دخول هذين الأخيرين في الحسبان، إذ تستفيد قناة رونالدو من شعبيته الكبيرة، حيث تحقق مقاطع الفيديو الخاصة به ملايين المشاهدات في وقت قصير جدًا.
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