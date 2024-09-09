رقم صادم.. أرباح رونالدو من يوتيوب توازي راتبه مع عملاق أوروبا



ومنذ عدة أسابيع أطلق كريستيانو رونالدو، قناة عبر موقع "يوتيوب"، بهدف التواصل مع الجماهير، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر "بودكاست".

وحققت قناة رونالدو، العديد من النجاحات في وقت قياسي، وقاربت الوصول إلى 60 مليون مشترك، حتى الآن.

وكان صاروخ ماديرا قد تخطى حاجز مشتركي قناته الـ14 مليون مشترك في أولى 24 ساعة من إطلاقها، ليتمكن من حسم دروع اليوتيوب الذهبي في يوم واحد.



كريستيانو رونالدو قد تجاوزت أرباحه بالفعل مليوني يورو من قناته بعد أيام قليلة من إطلاقها، وفقًا لموقع TheyScored.



وتم حساب هذه الأرباح في الوقت الحالي باستخدام "حاسبة أرباح يوتيوب الفورية" بناءً على حقيقة أن رونالدو، أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، قد حصل بالفعل على أكثر من 59 مليون مشترك، وحقق أكثر من 339 مليون مشاهدة من 25 فيديو فقط.



كريستيانو، النجم السابق ليوفنتوس والذي لعب أيضًا في سبورتينغ، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، كان دائمًا قوة يحسب لها حساب على أرض الملعب، ومع ذلك، فإن تأثيره يتجاوز حدود الملاعب. ونجاح قناته القياسي على يوتيوب يُظهر طموحه ليس فقط كلاعب، ولكن كريادي رقمي ذكي.

وبحسب التقرير الذي نشره حساب "TCR" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، والمهتم بمتابعة أخبار النجم البرتغالي، فإن أرباح رونالدو، من موقع "يوتيوب" ستصل إلى 20 مليون دولار، بنهاية العام.



وبهذا ستكون أرباح صاحب الـ39 عامًا، من يوتيوب متساوية تقريبًا مع راتبه السنوي عندما كان لاعبًا مع ريال مدريد، مع لفت النظر إلى أن أرباح "يوتيوب" كانت في الثلث الأخير من العام، بينما راتبه مع الفريق الإسباني، كان على مدار العام بأكمله.



وتستند إيرادات يوتيوب بشكل أساس إلى مشاهدات الإعلانات، والرعاية، والشراكات، لذا ستكون هناك المزيد من الأرباح في المستقبل بمجرد دخول هذين الأخيرين في الحسبان، إذ تستفيد قناة رونالدو من شعبيته الكبيرة، حيث تحقق مقاطع الفيديو الخاصة به ملايين المشاهدات في وقت قصير جدًا.