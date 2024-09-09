سحلية تفاجئ زوجة ميسي أثناء متابعة مباراة لنجلها (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثارت أنتونيلا، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا بصحبة ابنها تياغو مع "زائر غير متوقع".
أنتونيلا، 36 عامًا، اصطحبت ابنها تياغو للتدريب، ونشرت سلسلة من الصور الشخصية مع طفلها على حسابها بمنصة "إنستغرام"، وكتبت، بدأت موسمًا جديدًا كـ"أم للاعبي كرة قدم".
وجلست زوجة ميسي بجوار خط التماس، وانضم إليها زائر غير متوقع في أثناء مشاهدة ابنها وهو يلعب.
ولم يكن ذلك الزائر سوى "سحلية" مرت بالصدفة.
وانبهر المتابعون بالصور حيث اجتذبت ما يقرب من 1.5 مليون إعجاب من متابعيها البالغ عددهم 40.2 مليون.
ويعاني ميسي (37 عامًا) حاليًا من إصابة، وشاهد فريقه إنتر ميامي، وهو يلعب من المدرجات إلى جانب أنتونيلا قبل أسبوعين خلال مباراة على أرضه ضد سينسيناتي في ملعب تشيس.
لكن شريكة الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات هي التي سرقت عناوين الأخبار عندما لاحظت أن مصوري تلفزيون آبل كانوا يراقبونها عن كثب وأرسلت قبلة مباشرة عبر الكاميرا.
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