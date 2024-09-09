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سحلية تفاجئ زوجة ميسي أثناء متابعة مباراة لنجلها (صور)

9/9/2024 3:30:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثارت أنتونيلا، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا بصحبة ابنها تياغو مع "زائر غير متوقع".


أنتونيلا، 36 عامًا، اصطحبت ابنها تياغو للتدريب، ونشرت سلسلة من الصور الشخصية مع طفلها على حسابها بمنصة "إنستغرام"، وكتبت، بدأت موسمًا جديدًا كـ"أم للاعبي كرة قدم".


وجلست زوجة ميسي بجوار خط التماس، وانضم إليها زائر غير متوقع في أثناء مشاهدة ابنها وهو يلعب.


ولم يكن ذلك الزائر سوى "سحلية" مرت بالصدفة.

وانبهر المتابعون بالصور حيث اجتذبت ما يقرب من 1.5 مليون إعجاب من متابعيها البالغ عددهم 40.2 مليون.


ويعاني ميسي (37 عامًا) حاليًا من إصابة، وشاهد فريقه إنتر ميامي، وهو يلعب من المدرجات إلى جانب أنتونيلا قبل أسبوعين خلال مباراة على أرضه ضد سينسيناتي في ملعب تشيس.





لكن شريكة الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات هي التي سرقت عناوين الأخبار عندما لاحظت أن مصوري تلفزيون آبل كانوا يراقبونها عن كثب وأرسلت قبلة مباشرة عبر الكاميرا.


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