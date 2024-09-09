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صقور الناشئين رابعا في كأس آسيا لكرة السلة

9/9/2024 3:30:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حلّ المنتخب الوطني للشباب، تحت سن 18 عاما بكرة السلة في المركز الرابع، بعد خسارته أمام المنتخب الصيني بنتيجة 63-84 في المباراة التي جرت اليوم الاثنين في صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن دور تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس آسيا المقامة في عمان.
ونجح المنتخب الوطني بخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للشباب، والذي يقام في مدينة لوزان السويسرية في الفترة من 28 حزيران إلى 5 تموز من العام 2025، وذلك ضمن المقاعد الأربعة المخصصة لمنتخبات القارة الآسيوية، والتي ضمت إلى جانبه؛ الصين ونيوزيلندا وأستراليا.--(بترا)

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