صقور الناشئين رابعا في كأس آسيا لكرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حلّ المنتخب الوطني للشباب، تحت سن 18 عاما بكرة السلة في المركز الرابع، بعد خسارته أمام المنتخب الصيني بنتيجة 63-84 في المباراة التي جرت اليوم الاثنين في صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن دور تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس آسيا المقامة في عمان.
ونجح المنتخب الوطني بخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للشباب، والذي يقام في مدينة لوزان السويسرية في الفترة من 28 حزيران إلى 5 تموز من العام 2025، وذلك ضمن المقاعد الأربعة المخصصة لمنتخبات القارة الآسيوية، والتي ضمت إلى جانبه؛ الصين ونيوزيلندا وأستراليا.--(بترا)
MENAFN09092024000072011014ID1108653938
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.