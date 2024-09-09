Tuesday, 10 September 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الأردن يعين عساف مديرا فنيا خلفا لشلباية

9/9/2024 3:30:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قرر مجلس إدارة نادي شباب الأردن تعيين المدرب رائد عساف، خلفا للمدرب محمود شلباية لتولي قيادة فريق الكرة حتى نهاية الموسم الحالي .

ولم يكشف النادي عن أسباب مغادرة شلباية وتعيين عساف بدلا منه، علما بأن الفريق حصد 3 نقاط ببطولة الدوري من 3 مباريات، و4 نقاط من مباراتين ببطولة الدرع.

الجدير بالذكر أن عساف قاد فريق شباب الأردن في نهاية الموسم الماضي، ونجح مع "أسود غمدان" بالثبات في دوري المحترفين.

MENAFN09092024000072011014ID1108653937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث