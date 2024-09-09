شباب الأردن يعين عساف مديرا فنيا خلفا لشلباية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- قرر مجلس إدارة نادي شباب الأردن تعيين المدرب رائد عساف، خلفا للمدرب محمود شلباية لتولي قيادة فريق الكرة حتى نهاية الموسم الحالي
.
ولم يكشف النادي عن أسباب مغادرة شلباية وتعيين عساف بدلا منه، علما بأن الفريق حصد 3 نقاط ببطولة الدوري
من 3 مباريات، و4 نقاط من مباراتين ببطولة الدرع.
الجدير بالذكر أن عساف قاد فريق شباب الأردن في نهاية الموسم الماضي، ونجح مع "أسود غمدان" بالثبات في دوري المحترفين.
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