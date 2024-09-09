Tuesday, 10 September 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطاب يوقع على كشوفات الرمثا

9/9/2024 3:30:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- وقع المدافع طارق خطاب على كشوفات فريق الرمثا لتمثيل الفريق في المنافسات المحلية حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي الرمثا عن ضم المدافع البالغ من العمر 32 عاما بتنسيب من قبل المدير الفني للفريق وسيم البزور.

ويعد خطاب أحد المدافعين الذين مثلوا المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وبرز مع الوحدات على الصعيد المحلي. كما خاض تجارب احترافية مع الشباب السعودي والمصري البورسعيدي المصري والسالمية الكويتي.

MENAFN09092024000072011014ID1108653936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث