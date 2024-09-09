خطاب يوقع على كشوفات الرمثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- وقع المدافع طارق خطاب على كشوفات فريق الرمثا لتمثيل الفريق في المنافسات المحلية حتى نهاية الموسم الحالي.
وأعلن نادي الرمثا عن ضم المدافع البالغ من العمر 32 عاما بتنسيب من قبل المدير الفني للفريق وسيم البزور.
ويعد خطاب أحد المدافعين الذين مثلوا المنتخب الوطني لسنوات طويلة، وبرز مع الوحدات على الصعيد المحلي. كما خاض تجارب احترافية مع الشباب السعودي والمصري البورسعيدي المصري والسالمية الكويتي.
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