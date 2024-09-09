استراليا تقسو على نيوزيلندا وتتوج بلقب سلة آسيا

استراليا تقسو على نيوزيلندا وتتوج بلقب سلة آسيا
التاريخ
9/9/2024 3:30:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - توج المنتخب الأسترالي بلقب بطولة آسيا للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على نظيره المنتخب النيوزيلندي بنتيجة 96-33، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
وجاءت نتائج الارباع لصالح استراليا (24-8)، (28-8)، (33-5)، (11-12).
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