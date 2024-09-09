الغول.. 40 عاما مليئة بالمشاعر واللحظات التاريخية المشوقة في كابينة التعليق

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

عمان - نطل على قرائنا الأعزاء من نافذة "افتح قلبك"، والتي نحاور عبرها أحد أبرز النجوم الإعلاميين العرب أو المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، في مساحة نرفع فيها الستار عن عوالم خفية، بمصداقية وموضوعية.

المعلق الأردني الشهير خالد الغول فتح قلبه لـ"الغد"، متحدثا عن رحلته الطويلة في عالم التعليق والتقديم التلفزيوني، وهو بدأ حكايته صحفيا وامتهن التعليق من التلفزيون الأردني، وواصل حضوره المميز، بصوته الإذاعي وثقافته الواسعة، بما قدمه إلى العديد من القنوات الفضائية العربية الشهيرة، ليستقر به المطاف في إيطاليا.

محطات إعلامية مميزة

مارس الغول أشكال الإعلام كافة، ويسرد: "حكايتي مع الصحافة بدأت أواخر العام 1982، وقدمني رفيق دربي محمد قدري حسن إلى صحيفة الدستور كمحرر للأخبار العالمية، وتحولت إلى الإعلام المرئي عندما تم تعييني في التلفزيون الأردني العام 1985، بترشيح من محمد جميل عبد القادر، واحترفت العمل الإعلامي أواخر العام 1993، عندما انضممت لقنوات art في إيطاليا كمعلق متفرغ، وهي المحطة التي قدمتني عربيا، لأن تلك القنوات كانت مفتوحة وغير مشفرة وقتها".

وأضاف: "بقيت في art حتى العام 2006، وفي آخر سنتين انتقلت القناة إلى الأردن، ولشغفي في الدوري الإنجليزي انتقلت إلى قنوات شوتايم في دبي العام 2007، وبقيت معها ثلاث سنوات، ثم انضممت العام 2011 الى الجزيرة الرياضية كمراسل رياضي إخباري من روما، وعدت للتعليق العام 2014، مع تحول اسم الشبكة إلى بي ان سبورت، وبقيت على رأس عملي حتى انتهاء عقدي العام 2020، ومنذ العام 2021 عدت إلى إيطاليا وانضممت إلى فريق التعليق الرياضي العربي التابع لرابطة الدوري الإيطالي (ليجا كالتشيو)، للتعليق على مباريات الدوري الإيطالي".

وشرح الغول علاقته المتينة بـ"كابينة" التعليق، قائلا: "المرحوم أكرم صالح جعلني أتعلق بمهنة التعليق، ووجه طموحي نحوها، عندما سمعته يعلق في مونديال إسبانيا 1982، وأولمبياد لوس أنجلوس 1984، وأدهشني بثقافته العالية وتعلمت منه أن الثقافة أهم عوامل نجاح المعلق".

وكشف: "أول راتب تقاضيته عندما تم تعييني في الدستور بلغ 60 دينارا، وتقاضيت 30 دينارا عندما تعينت بالقسم الرياضي بالتلفزيون الأردني، ولم يهمني الراتب في بداية حياتي بقدر التطور".

أكثر من 10 آلاف حدث

يبين الغول أنه علق على ما يزيد على 10 آلاف حدث رياضي، قائلا : "في art كانت الصعوبة ولذة النجاح، لأنني كنت لحوالي ثلاثة أعوام تقريبا المعلق الوحيد المتفرغ الذي يعلق على كل الأحداث الرياضية، وعلقت على ست مباريات في اليوم الواحد، ورغم أنني كنت أعيش في إيطاليا، حيث عايشت الصعوبات، صقلت art خبرتي وقدمتني إلى أرجاء الوطن العربي، ورغم تعليقي على مباريات الدوري الإيطالي، بقي الدوري الإنجليزي المفضل لدي".

مع "النشامى"

وارتبط صوت الغول أيضا، بالتعليق على منافسات البطولات المحلية ومباريات المنتخب الوطني، وقال: "مباراة علقت عليها للمنتخب الوطني كانت في تصفيات مونديال 1990، وفاز النشامى على عُمان في عمان، بهدفي نارت يدج، وتعليقي لأي منتخب أو فريق أردني، يزيدني فخرا واعتزازا وطنيا".

وتوقف الغول عند أجمل المباريات التي علق عليها، موضحا: "هناك محطات لا أنساها مثل مباراتي الملحق الأسيوي لمونديال البرازيل أمام أوزبكستان العام 2013، عندما تأهلنا بالماراثون الترجيحي إلى الملحق العالمي، ولا أنسى يومها عندما انقطع البث عن قناة "بي ان سبورت" في الركلات الحاسمة وأكملتها لاحقا وكأني أعلق مباشرة بالحماس ذاته والفرحة نفسها بتأهل النشامى وقتها".

وأكمل: "تبقى أغلى المباريات التي علقت فيها للمنتخبات الوطنية، مباراة منتخب الشباب تحت 20 سنة، التي تأهل من خلالها لكأس العالم للشباب 2007، حين فاز على الصين بنتيجة 2-1 بهدفي لؤي عمران وعبد الله ذيب، ولم أتمالك نفسي وقتها وبكيت فرحا بالتأهل، ولا أنسى اتصال سمو الأمير علي بن الحسين بعد المباراة، وشكرني على مجهودي وقال لي مازحا.. خفنا عليك".

وأردف قائلا: "أعتز بأنني علقت على فوز الأردن على أستراليا في كأس آسيا 2019 برأسية أنس بني ياسين والفوز الودي على ترينيداد وتوباجو بثلاثية، ومباريات النشامى في بطولة غرب آسيا في أكثر من بطولة، وتنبأت بنجومية يزن النعيمات خلال تعليقي على مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا 2020".

وحول شعوره وهو خارج الوطن، عندما حل "النشامى" وصيفا لبطل آسيا، شرح الغول: "لدينا منتخب وطني قوي يمتلك روحا عالية في المباريات، وعناصره متميزة بدأت من الصفر حتى بلغت القمة في كأس آسيا الأخيرة، وبالتأكيد شعور الفخر والاعتزاز الوطني بإنجاز منتخب الوطن ما يزال يلازمني".

وتناول الغول حظوظ المنتخب الوطني في الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2026، قائلا الغول: "رغم التعادل أمام الكويت في بداية المشوار، إلا أنني متفائل بهذا الجيل من النشامى، وساعدتنا نتائج المجموعة في أولى جولاتها، وأجد أن المدير الفني المغربي جمال السلامي مدرب قدير، يجب أن يحصل على فرصة العمل بعيدا عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية، وعلى اللاعبين استعادة الروح والتركيز واللعب بجماعية والنظر إلى الفوز في مبارياته المقبلة".

دردشات

وحول أهم الأحداث العالمية التي علق عليها، قال الغول: "مباراة ختام الدوري الإنجليزي العام 1999 بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، حيث كان توتنهام متقدما وسيمنح اللقب لآرسنال، لكن يونايتد سجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق بيكهام واندي كول وانفعالي مع نهاية المباراة لا يوصف".

وتابع: "أتذكر أيضا مباراة البرتغال وهولندا في مونديال ألمانيا 2006، كونها سجلت رقما قياسيا في عدد البطاقات الملونة، حيث شهدت أربع بطاقات حمراء و16 صفراء رفعها الحكم الروسي".

وزاد: "مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقية العام 1994، كانت أول مباراة كرة قدم أعلق عليها في إيطاليا مع art، وفاز الزمالك يومها بهدف أيمن منصور".

واعترف الغول بأنه يشجع مانشستر يونايتد عالميا، والأهلي على الصعيد المحلي منذ أكثر من نصف قرن، وإن كانت القاعدة العملية تقول: "إن المعلق يترك عاطفته في منزله عندما يعلق"، وفقا لقوله.

وتحدث الغول عن أطرف المواقف التي واجهها خلال رحلته مع التعليق، شارحا: "علقت على مباراة أستراليا وكرواتيا في مونديال ألمانيا 2006، بقيادة الحكم الإنجليزي الشهير جراهام بول، والذي منح اللاعب الكرواتي سيمونيتش إنذارا في الشوط الأول وإنذارا ثانيا في الشوط الثاني، ما جعلني أقول: "إن اللاعب الكرواتي سيطرد لكنه بقي موجودا على أرض الملعب، والمفاجأة حينها كانت نيله إنذارا ثالثا، قبل أن يطرد، وكانت الفضيحة التحكيمية التي أدت إلى اعتزال هذا الحكم دوليا".











وتحدث الغول عن رأيه بكوبا أميركا ويورو 2026 ودوري الأبطال 2024: "لم أتفاجأ بفوز الأرجنتين بكوبا أميركا، وكانت مجموعتهم سهلة والطريق "سالكة" للنهائي، لكن يحسب لمدربهم سكالوني الذي أعاد الحياة لمنتخب كاد اسمه أن يبقى مرتبطا بالفشل، ولا ننسى دور قائدهم الأسطوري ليونيل ميسي كقائد وهداف ومصدر قوة وإلهام لزملائه" .

واستطرد: "إسبانيا فاجأتني في يورو 2024 بهذه التشكيلة الشابة والمنتخب الرائع الذي قاده المدرب الجديد لا فوينتي واستحقوا التتويج عن جدارة لأنهم فازوا في 7 مباريات متتالية، رغم أنني كنت أرشح ألمانيا على أرضها، وتوقعت أن ترفع إنجلترا اللقب الذي طال انتظاره، لكن إسبانيا استحقت الفوز بالنهائي".

وأخيرا، أكد الغول افتقاده للعديد من الأهل والأصدقاء، وعمان بكل ما فيها، وساندويش الطحل التي كانت تقليدا أيام عمله بالدستور برفقة الزميل يحيى قطيشات.