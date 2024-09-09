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الحسين إربد يزهو بصفقاته.. مفتاحي البديل السوبر.. وألف مشجع فقط في 6 مباريات

9/9/2024 3:30:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أكد فريق الحسين إربد قوة صفقاته وتوفر دكة قوية بصفوفه في الموسم الحالي، ما يجعله مرشحا كالعادة للظفر بألقاب البطولات المحلية والمنافسة خارجيا، بعد أن سجل الانتصار الثاني على التوالي في بطولة الدرع، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى، باعتباره الفريق الوحيد الذي جمع النقاط الست في المجموعتين.
وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن تعادل الرمثا مع الأهلي (1-1)، وفوز الوحدات على معان (3-1)، وتعادل السلط مع الصريح (0-0)، وتجاوز الفيصلي نظيره مغير السرحان (3-0)، وتفوق شباب الأردن على الجزيرة (2-1)، وتغلب الحسين إربد على شباب العقبة (1-0).
وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الثانية من بطولة درع الاتحاد، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا في المعدل التهديفي بتسجيل 13 هدفا، حيث شهدت الجولة الأولى تسجيل 10 أهداف، علما أن البطولة تشهد غياب لاعبي المنتخبات الوطنية عن الفرق بسبب فترة التوقف الدولية.
وتتوقف بطولة الدرع التي تقام بنظام المجموعات حتى منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث تم توزيع الفرق إلى مجموعتين، تضم كل منهما 6 فرق، ويلعب كل فريق 5 مباريات مع فرق المجموعة، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
الحسين.. والعلامة الكاملة
لم يتأثر فريق الحسين إربد بمغادرة 9 لاعبين منه لصفوف المنتخب الوطني المشارك حاليا في تصفيات كأس العالم، بسبب توفر 4 لاعبين أجانب في صفوفه يشاركون باستمرار، إلى جانب أسماء محلية مميزة أقنعت المدرب البرتغالي تياجو موتينيو بإمكانياتها الفنية.
وعلى الرغم من الفوز بهدف وحيد، إلا أن الحسين كان الأفضل على مدار شوطي اللقاء، وأشرك المدرب 15 لاعبا في المباراة لمنحهم الفرصة قبل الاستقرار على الشكل والأسماء التي ستلعب بصفة أساسية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ولحساب المجموعة الأولى أيضا، نجح الوحدات في استعادة توازنه بثلاثية أمام معان، وجاء هدفان عبر الكاميروني ألان أكونو والسنغالي أوسينو سيزار، وهما اللاعبان اللذان أظهرا انسجامهما مع الفريق شيئا فشيئا مع دخولهما أكثر في أجواء المباريات، فيما كان للبديل المميز الشاب إبراهيم صبرة حضورا لافتا بتسجيله الهدف الثالث.
الحال ذاته انطبق على الفيصلي الذي سجل فوزا بثلاثية نظيفة (هدفان من ركلتي جزاء)، أعاد من خلالها المدرب السوري للفريق رأفت محمد، الروح لدى عناصر الفريق والجماهير، بعد التعثرات المستمرة منذ بداية الموسم عقب تعادله في مباراتين وخسارته في واحدة، والفوز في مباراة واحدة قبل لقاء مغير السرحان.
احتجاج على التحكيم
يتواصل مسلسل الاحتجاج على الطواقم التحكيمية من قبل نادي الوحدات، وهذه المرة جاءت في بطولة الدرع على الحكم قيس غوانمة، والذي قاد مواجهة الفريق أمام معان.
وجاءت المصادفة أن نادي الوحدات قدم شكوى مؤخرا، لدى دائرة التحكيم على الحكم محمود السوالمة الذي أدار لقاء الوحدات ومعان ببطولة دوري المحترفين، قبل أن يشكي للمرة الثانية هذا الموسم بعد مرور 5 مباريات (3 في الدوري واثنتان في الدرع).
وأشار الوحدات في شكواه، إلى أخطاء عديدة ارتكبها الطاقم التحكيمي للمباراة بإدارة غوانمة، وأرفقها الوحدات في كتابه، مشيرا إلى أن الأخطاء التحكيمية المتواصلة لم تجد رادعا، ما يؤكد ضرورة توفير تقنية الفيديو، لضمان تطبيق مبدأ العدالة بين الأندية كافة.
مفتاحي.. بديل من ذهب
يواصل المهاجم الجزائري عبد الملك مفتاحي الحضور المميز مع فريق شباب الأردن في بطولة الدرع، بعد أن شارك بديلا في اللقاء الأخير أمام الجزيرة، عند الدقيقة 57، ليحتاج لـ6 دقائق فقط لتسجيل الهدف الثاني لفريقه الذي ضمن له الفوز والنقاط الثلاث بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2-1.
ويعد مفتاحي اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يلعب في صفوف "أسود غمدان"، حيث شارك فقط في مباراتي الدرع بعد التعاقد معه عقب نهاية الجولات الثلاث الأولى من بطولة الدوري، ليؤكد في أول مباراتين أنه صفقة ناجحة لكتيبة المدرب محمود شلباية.
السيناريو المميز لمفتاحي وبداياته القوية تعيد الذاكرة قليلا إلى الوراء، حيث خاض مباراته الأولى مع شباب الأردن الأسبوع الماضي أمام معان بديلا عند الدقيقة 68 من زمن اللقاء، لينجح بعدها بدقيقتين في تسجيل هدف التعادل لفريقه بتلك المواجهة التي انتهت بالتعادل هدف لمثله.
وتعد تجربة شباب الأردن الثانية لمفتاحي في الملاعب المحلية، حيث مثل صفوف فريق معان في الموسم الماضي، إلا أنه لم يسجل سوى 3 أهداف في بطولة الدوري خلال 22 مباراة خاضها فريقه، ما يجعل تألقه في بداياته مع شباب الأردن فرصة لإثبات ذاته وبإمكانياته التهديفية.
طرد مثير للجدل
شهدت الجولة الثانية انخفاضا ملحوظا في البطاقات الحمراء، بإشهارها في مناسبة واحدة بوجه مدافع فريق شباب الأردن أحمد أيمن الذي تحصل عليها عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء، علما أن الجولة شهدت حصول 3 لاعبين على بطاقات حمراء.
المثير للجدل في البطاقة الحمراء بوجه أيمن، جاءت بحصوله على بطاقتين صفراوين، حيث حصل على الأولى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قبل أن يحصل على الثانية والطرد في مشهد أثار غضب الجهاز الفني لفريق شباب الأردن.
وأراد مدرب شباب الأردن محمود شلباية استبدال أيمن باللاعب محمد ذيب، ليتجه أيمن ببطء نحو منتصف الملعب للتبديل، قبل أن يسجد قبل خروجه بلحظات، ما دفع حكم اللقاء مروان السماعيل لإشهار الصفراء الثانية له والحمراء وإلغاء تبديله، بحجة أن أيمن أراد تأخير التبديل.
1015 مشجعا في 6 مباريات
يتواصل الحضور الجماهيري الضعيف في بطولة درع الاتحاد التي تؤكد أنها بطولة غير ناجحة على الصعيد التسويقي، نظرا لإقامتها بفترة التوقف الدولية، وانشغال المشجعين في متابعة المنتخب الوطني بالدور الثالث المؤهل لكأس العالم.
وشهدت المباريات الست الماضية متابعة 1015 مشجعا، وهو رقم متواضع جدا، حيث كانت مباراة الفيصلي ومغير السرحان الأكثر حضورا بمتابعتها من قبل 300 مشجع على المدرجات.
وتعد البطولة مهمة لبعض الفرق التي تسعى لتجربة عدد من اللاعبين الأجانب قبل إغلاق سوق الانتقالات، فيما سيشارك الوحدات والحسين إربد الأسبوع المقبل في دوري أبطال آسيا 2.

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