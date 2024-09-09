الحسين إربد يزهو بصفقاته.. مفتاحي البديل السوبر.. وألف مشجع فقط في 6 مباريات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أكد فريق الحسين إربد قوة صفقاته وتوفر دكة قوية بصفوفه في الموسم الحالي، ما يجعله مرشحا كالعادة للظفر بألقاب البطولات المحلية والمنافسة خارجيا، بعد أن سجل الانتصار الثاني على التوالي في بطولة الدرع، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى، باعتباره الفريق الوحيد الذي جمع النقاط الست في المجموعتين.
وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن تعادل الرمثا مع الأهلي (1-1)، وفوز الوحدات على معان (3-1)، وتعادل السلط مع الصريح (0-0)، وتجاوز الفيصلي نظيره مغير السرحان (3-0)، وتفوق شباب الأردن على الجزيرة (2-1)، وتغلب الحسين إربد على شباب العقبة (1-0).
وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الثانية من بطولة درع الاتحاد، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا في المعدل التهديفي بتسجيل 13 هدفا، حيث شهدت الجولة الأولى تسجيل 10 أهداف، علما أن البطولة تشهد غياب لاعبي المنتخبات الوطنية عن الفرق بسبب فترة التوقف الدولية.
وتتوقف بطولة الدرع التي تقام بنظام المجموعات حتى منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث تم توزيع الفرق إلى مجموعتين، تضم كل منهما 6 فرق، ويلعب كل فريق 5 مباريات مع فرق المجموعة، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
الحسين.. والعلامة الكاملة
لم يتأثر فريق الحسين إربد بمغادرة 9 لاعبين منه لصفوف المنتخب الوطني المشارك حاليا في تصفيات كأس العالم، بسبب توفر 4 لاعبين أجانب في صفوفه يشاركون باستمرار، إلى جانب أسماء محلية مميزة أقنعت المدرب البرتغالي تياجو موتينيو بإمكانياتها الفنية.
وعلى الرغم من الفوز بهدف وحيد، إلا أن الحسين كان الأفضل على مدار شوطي اللقاء، وأشرك المدرب 15 لاعبا في المباراة لمنحهم الفرصة قبل الاستقرار على الشكل والأسماء التي ستلعب بصفة أساسية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ولحساب المجموعة الأولى أيضا، نجح الوحدات في استعادة توازنه بثلاثية أمام معان، وجاء هدفان عبر الكاميروني ألان أكونو والسنغالي أوسينو سيزار، وهما اللاعبان اللذان أظهرا انسجامهما مع الفريق شيئا فشيئا مع دخولهما أكثر في أجواء المباريات، فيما كان للبديل المميز الشاب إبراهيم صبرة حضورا لافتا بتسجيله الهدف الثالث.
الحال ذاته انطبق على الفيصلي الذي سجل فوزا بثلاثية نظيفة (هدفان من ركلتي جزاء)، أعاد من خلالها المدرب السوري للفريق رأفت محمد، الروح لدى عناصر الفريق والجماهير، بعد التعثرات المستمرة منذ بداية الموسم عقب تعادله في مباراتين وخسارته في واحدة، والفوز في مباراة واحدة قبل لقاء مغير السرحان.
احتجاج على التحكيم
يتواصل مسلسل الاحتجاج على الطواقم التحكيمية من قبل نادي الوحدات، وهذه المرة جاءت في بطولة الدرع على الحكم قيس غوانمة، والذي قاد مواجهة الفريق أمام معان.
وجاءت المصادفة أن نادي الوحدات قدم شكوى مؤخرا، لدى دائرة التحكيم على الحكم محمود السوالمة الذي أدار لقاء الوحدات ومعان ببطولة دوري المحترفين، قبل أن يشكي للمرة الثانية هذا الموسم بعد مرور 5 مباريات (3 في الدوري واثنتان في الدرع).
وأشار الوحدات في شكواه، إلى أخطاء عديدة ارتكبها الطاقم التحكيمي للمباراة بإدارة غوانمة، وأرفقها الوحدات في كتابه، مشيرا إلى أن الأخطاء التحكيمية المتواصلة لم تجد رادعا، ما يؤكد ضرورة توفير تقنية الفيديو، لضمان تطبيق مبدأ العدالة بين الأندية كافة.
مفتاحي.. بديل من ذهب
يواصل المهاجم الجزائري عبد الملك مفتاحي الحضور المميز مع فريق شباب الأردن في بطولة الدرع، بعد أن شارك بديلا في اللقاء الأخير أمام الجزيرة، عند الدقيقة 57، ليحتاج لـ6 دقائق فقط لتسجيل الهدف الثاني لفريقه الذي ضمن له الفوز والنقاط الثلاث بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2-1.
ويعد مفتاحي اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يلعب في صفوف "أسود غمدان"، حيث شارك فقط في مباراتي الدرع بعد التعاقد معه عقب نهاية الجولات الثلاث الأولى من بطولة الدوري، ليؤكد في أول مباراتين أنه صفقة ناجحة لكتيبة المدرب محمود شلباية.
السيناريو المميز لمفتاحي وبداياته القوية تعيد الذاكرة قليلا إلى الوراء، حيث خاض مباراته الأولى مع شباب الأردن الأسبوع الماضي أمام معان بديلا عند الدقيقة 68 من زمن اللقاء، لينجح بعدها بدقيقتين في تسجيل هدف التعادل لفريقه بتلك المواجهة التي انتهت بالتعادل هدف لمثله.
وتعد تجربة شباب الأردن الثانية لمفتاحي في الملاعب المحلية، حيث مثل صفوف فريق معان في الموسم الماضي، إلا أنه لم يسجل سوى 3 أهداف في بطولة الدوري خلال 22 مباراة خاضها فريقه، ما يجعل تألقه في بداياته مع شباب الأردن فرصة لإثبات ذاته وبإمكانياته التهديفية.
طرد مثير للجدل
شهدت الجولة الثانية انخفاضا ملحوظا في البطاقات الحمراء، بإشهارها في مناسبة واحدة بوجه مدافع فريق شباب الأردن أحمد أيمن الذي تحصل عليها عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء، علما أن الجولة شهدت حصول 3 لاعبين على بطاقات حمراء.
المثير للجدل في البطاقة الحمراء بوجه أيمن، جاءت بحصوله على بطاقتين صفراوين، حيث حصل على الأولى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قبل أن يحصل على الثانية والطرد في مشهد أثار غضب الجهاز الفني لفريق شباب الأردن.
وأراد مدرب شباب الأردن محمود شلباية استبدال أيمن باللاعب محمد ذيب، ليتجه أيمن ببطء نحو منتصف الملعب للتبديل، قبل أن يسجد قبل خروجه بلحظات، ما دفع حكم اللقاء مروان السماعيل لإشهار الصفراء الثانية له والحمراء وإلغاء تبديله، بحجة أن أيمن أراد تأخير التبديل.
1015 مشجعا في 6 مباريات
يتواصل الحضور الجماهيري الضعيف في بطولة درع الاتحاد التي تؤكد أنها بطولة غير ناجحة على الصعيد التسويقي، نظرا لإقامتها بفترة التوقف الدولية، وانشغال المشجعين في متابعة المنتخب الوطني بالدور الثالث المؤهل لكأس العالم.
وشهدت المباريات الست الماضية متابعة 1015 مشجعا، وهو رقم متواضع جدا، حيث كانت مباراة الفيصلي ومغير السرحان الأكثر حضورا بمتابعتها من قبل 300 مشجع على المدرجات.
وتعد البطولة مهمة لبعض الفرق التي تسعى لتجربة عدد من اللاعبين الأجانب قبل إغلاق سوق الانتقالات، فيما سيشارك الوحدات والحسين إربد الأسبوع المقبل في دوري أبطال آسيا 2.
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