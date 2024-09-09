قبل إطلاقه رسميا .. تعرّف على أسعار أيفون 16 القادمة



ويعد مؤتمر أبل السنوي، في هذا العام، ذا أهمية أكبر، لأنه لأول مرة ستدمج الشركة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الجديدة، خاصة في هواتف آيفون 16 من خلال نظام الذكاء الاصطناعي الذي أطلقت عليه اسم ((Apple Intelligence))، بالإضافة إلى دمج تشات جي بي تي من أوبن إيه آي في الهواتف الذكية.



أسعار هواتف آيفون 16 الجديدة



كشفت شركة تريند فورس (TrendForce)، المتخصصة في تحليل المنتجات الجديدة لشركات التكنولوجيا، أن أسعار هواتف آيفون 16 من المتوقع أن تكون قريبة من أسعار السنة الماضية، حيث سيأتي آيفون 16 الأساسي بنفس السعر المبدئي لهاتف آيفون 15 الأساسي، وهو 799 دولاراً.



ووفقاً للتقرير الذي شركته تريند فورس (TrendForce)، جاءت أسعار هواتف آيفون 16 كالآتي:



أسعار هواتف آيفون 16



-آيفون 16 (128 غيغابايت)– 799 دولاراً.

-آيفون 16 (256 غيغابايت)– 899 دولاراً.

-آيفون 16 (512 غيغابايت)– 1099 دولاراً.

-آيفون 16 بلس (128 غيغابايت)– 899 دولاراً.

-آيفون 16 بلس (256 غيغابايت) – 999 دولاراً.

-آيفون 16 بلس (512 غيغابايت)– 1199 دولاراً.



أسعار هواتف آيفون 16 برو



-آيفون 16 برو (256 غيغابايت)– 1099 دولاراً.

-آيفون 16 برو (512 غيغابايت)– 1299 دولاراً.

-آيفون 16 برو (1 تيرابايت)– 1499 دولاراً.



أسعار هواتف آيفون 16 برو ماكس



-آيفون 16 برو ماكس (256 غيغابايت)– 1199 دولاراً.

-آيفون 16 برو ماكس (512 غيغابايت)– 1399 دولاراً.

-آيفون 16 برو (1 تيرابايت)– 1599 دولاراً.



ووفقاً لما كشفه التقرير فإن آيفون 16 برو يبدأ بسعة تخزين 128 غيغابايت، بينما آيفون 16 برو ماكس سيبدأ من 256 غيغابايت، ولا توجد سعة تخزين أقل من ذلك.