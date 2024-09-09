قبل إطلاقه رسميا .. تعرّف على أسعار أيفون 16 القادمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تستعد شركة أبل للإعلان عن منتجاتها الجديدة، خاصة سلسلة هواتف آيفون 16،
في مؤتمرها السنوي المقرر عقده اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر أيلول 2024،
حيث كشف تقرير جديد عن أسعار هواتف آيفون 16 المتوقع أن تعلن عنها شركة
أبل.
ويعد مؤتمر أبل السنوي، في هذا العام، ذا أهمية أكبر،
لأنه لأول مرة ستدمج الشركة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الجديدة، خاصة في
هواتف آيفون 16 من خلال نظام الذكاء الاصطناعي الذي أطلقت عليه اسم ((Apple
Intelligence))، بالإضافة إلى دمج تشات جي بي تي من أوبن إيه آي في الهواتف
الذكية.
أسعار هواتف آيفون 16 الجديدة
كشفت شركة تريند فورس (TrendForce)، المتخصصة في تحليل
المنتجات الجديدة لشركات التكنولوجيا، أن أسعار هواتف آيفون 16 من المتوقع
أن تكون قريبة من أسعار السنة الماضية، حيث سيأتي آيفون 16 الأساسي بنفس
السعر المبدئي لهاتف آيفون 15 الأساسي، وهو 799 دولاراً.
ووفقاً للتقرير الذي شركته تريند فورس (TrendForce)، جاءت أسعار هواتف آيفون 16 كالآتي:
أسعار هواتف آيفون 16
-آيفون 16 (128 غيغابايت)– 799 دولاراً.
-آيفون 16 (256 غيغابايت)– 899 دولاراً.
-آيفون 16 (512 غيغابايت)– 1099 دولاراً.
-آيفون 16 بلس (128 غيغابايت)– 899 دولاراً.
-آيفون 16 بلس (256 غيغابايت) – 999 دولاراً.
-آيفون 16 بلس (512 غيغابايت)– 1199 دولاراً.
أسعار هواتف آيفون 16 برو
-آيفون 16 برو (256 غيغابايت)– 1099 دولاراً.
-آيفون 16 برو (512 غيغابايت)– 1299 دولاراً.
-آيفون 16 برو (1 تيرابايت)– 1499 دولاراً.
أسعار هواتف آيفون 16 برو ماكس
-آيفون 16 برو ماكس (256 غيغابايت)– 1199 دولاراً.
-آيفون 16 برو ماكس (512 غيغابايت)– 1399 دولاراً.
-آيفون 16 برو (1 تيرابايت)– 1599 دولاراً.
ووفقاً لما كشفه التقرير فإن آيفون 16 برو يبدأ بسعة
تخزين 128 غيغابايت، بينما آيفون 16 برو ماكس سيبدأ من 256 غيغابايت، ولا
توجد سعة تخزين أقل من ذلك.
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